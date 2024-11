El exgeneral de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, cuestionó el papel que desempeñó la PNP luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por ser el presunto líder de la organización criminal Los Waykis en la Sombra. En ese sentido, Pérez Rocha mencionó que los efectivos policiales debieron dar con la ubicación del hermano de Dina Boluarte para luego capturarlo.

"Tenemos dos direcciones especializadas: requisitorias y seguridad de Estado, quienes son los encargados de, inmediatamente, verificar efectivamente dónde se encuentra (Nicanor Boluarte) para dar cumplimiento a la orden, es una orden judicial", resaltó.

Asimismo, Eduardo Pérez destacó las consecuencias de no acatar con una orden judicial contra una persona que debe cumplir con las autoridades de justicia y aseveró que: "en caso esto no se ejecute, en caso no se lleve a cabo, es incumplimiento de actos legales". En consecuencia, el exmiembro policial lamentó la falta de liderazgo en la institución y recomendó que las autoridades deben informar sobre las labores que realizan en apoyo a la ubicación y captura de los investigados.

"Lo que sucede es que, lamentablemente, no existe mayor cantidad de personal (policial), no se conoce quiénes son los que están comandando este tipo de operaciones. Y, lo lamentable, es que acá no tenemos por lo menos el aspecto de liderazgo. Acá, inmediatamente, debería haber una autoridad encargada que informe qué se está haciendo y que no se nos presente el caso de que haya pasado más de un año y no sabemos nada de Vladimir (Cerrón)", dijo.

Nicanor Boluarte: hermano de Dina Boluarte pasa a ser prófugo de la justicia

El último lunes 18 de noviembre, Nicanor Boluarte Zegarra decidió no asistir a la audiencia que evaluaba el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por ser sindicado como el presunto líder de la organización criminal Los Waykis en la Sombra. El juez a cargo de la sesión, Richard Concepción Carhuancho, consultó hasta en dos ocasiones sobre la participación de Boluarte, sin embargo, su abogado Luis Vivanco mencionó que no se había podido comunicar con su patrocinado y desconocía su paradero.

Según pudo conocer este medio, la Fiscalía solicitó a la División de Operaciones de la Digemin de la Policía Nacional del Perú (PNP) que lleve a cabo el OVISE, que consiste en la observación, vigilancia y seguimiento, dirigido al hermano de Dina Boluarte, así como a los implicados en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Sin embargo, estas funciones no se habrían cumplido a cabalidad debido a que Nicanor Boluarte se encuentra prófugo de la justicia luego de que los agentes policiales no lo encontraran en su vivienda en San Borja, luego de que el Poder Judicial emitiera la búsqueda y captura en contra de Boluarte Zegarra.