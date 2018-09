Star Wars: podrás ser un Jedi y enfrentar a Darth Vader en realidad virtual

Ya puedes ser un Jedi en la vida real, y es que Star Wars llega por primera vez al mundo de la realidad virtual y permitirá a sus usuarios manejar las naves espaciales, tener en sus manos los sables láser, tener poderes y lo más importante poder combatir contra el villano más grande de la saga, Darth Vader.

Star Wars se estrenará en el mundo de realidad virtual con el juego Vader Immortal. Este título llegará en la primavera y fue anunciado el miércoles por los ejecutivos del estudio ILMxLAb de LucasFilm, en una conferencia para los desarrolladores de Oculus Connect5.

Vader Immortal: A Star Wars VR Serie, tendrá lugar entre las películas Star Wars: Episode III Revenge of the Sith y Episode IV A New Hop. Para Goyer, escritor y productor ejecutivo de Star Wars: Secret of the Empire, los usuarios de unas Oculus Quest conocerán el verdadero mundo de Darth Vader y en esta primera parte podrán llegar hasta el castillo de este personaje.

Las redes sociales se están pronunciando sin cesar desde el anuncio y muchos ya esperan la salida del videojuegos ya que dará la oportunidad a gamers de todo el mundo de enfrentar al villano más reconocido de la saga.

En la presentación del juego se mostró el tráiler de Vader Immortal, pero hasta el momento no se sabe cuanto costará y se especula que llegue en la primavera del 2019. Mientras que los visores de Oculus tendrá un precio de 399 dólares.