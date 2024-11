¿A qué hora juegan y dónde ver el América de Cali vs Once Caldas EN VIVO por la Liga BetPlay Dimayor?

Once Caldas viene de empatar y América de Cali llega a este partido tras perder. Foto: composición LR

Once Caldas viene de empatar y América de Cali llega a este partido tras perder. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan América de Cali vs Once Caldas EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga BetPlay? El cotejo, válido por el Grupo B, se disputará este domingo 24 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, a partir de las 5:10 p. m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido por la señal de Win Sports y Win Play. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con las principales incidencias y el video de los goles.

América de Cali vs Once Caldas: previa

En la primera jornada de este torneo, América de Cali cayó por 1-0 ante Junior. Once Caldas, por su parte, empató sin goles con Tolima. El último cruce entre ambos equipos fue el pasado 14 de noviembre y Los Diablos Rojos golearon.

¿A qué hora juegan América de Cali vs Once Caldas?

En Perú y Colombia, el América de Cali vs Once Caldas iniciará desde las 5.10 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica:

México: 4,10 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 5,10 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 6.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.10 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7.10 p. m.

España: 12.10 a. m. (lunes 25).

¿Dónde ver América de Cali vs Once Caldas?

El cotejo entre América de Cali vs Once Caldas contará con la transmisión de Win Sports, canal que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay. En caso no tengas cable operador, podrás descargarte la app de Win Play y disfrutar del encuentro con una suscripción previa. En Centroamérica, México y Estados Unidos podrás seguir el duelo a través de ViX Premium.

América de Cali vs Once Caldas: ¿qué canal es Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

ClaroTV: canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - canal 239 (HD)

ClaroTV: canal 1522 (HD).

América de Cali vs Once Caldas: alineaciones posibles

América de Cali: Soto, Palacios, Mosquera, Medina, Candelo, Escobar, Álvarez, Mina, Quiñones, Gómez y Garcés. DT: Jorge da Silva

Soto, Palacios, Mosquera, Medina, Candelo, Escobar, Álvarez, Mina, Quiñones, Gómez y Garcés. DT: Jorge da Silva Once Caldas: James Aguirre, Jáider Riquett, Jorge Cardona, Juan Patiño, David Cuesta, Iván Rojas, Juan García, Michael Barrios, Jefry Zapata; Jhon Arteaga y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera

América de Cali vs Once Caldas: historial reciente

En los últimos cinco encuentros, ambos equipos han empatado cuatro veces. La única victoria fue de América de Cali.