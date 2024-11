Peruanos disfrutarán de 'feriados largos' en diciembre de 2024: mira las fechas, según El Peruano

A medida que nos acercamos a diciembre, mes que cierra el año 2024, los trabajadores en Perú se benefician de varios días no laborables y feriados que permitirán un merecido descanso. Estos días surgen debido a las disposiciones del Gobierno, que ha decretado fechas de descanso por eventos importantes como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Entre los feriados y días no laborables, se incluyen varias fechas significativas que brindan la oportunidad a las familias peruanas de compartir y relajarse, antes de las celebraciones de fin de año. Conoce cuáles son.

¿Qué días son feriados y no laborables en diciembre de 2024?

Este diciembre, el calendario laboral del sector público se ve particularmente beneficiado con tres 'feriados largos'.

Del 6 al 9 de diciembre : el viernes 6 será un día no laborable para el sector público, lo que se suma al descanso habitual del sábado 7 y al feriado del domingo 8 por el Día de la Inmaculada Concepción. El descanso se extiende hasta el lunes 9, que es feriado por la Batalla de Ayacucho.

: el viernes 6 será un día no laborable para el sector público, lo que se suma al descanso habitual del sábado 7 y al feriado del domingo 8 por el Día de la Inmaculada Concepción. El descanso se extiende hasta el lunes 9, que es feriado por la Batalla de Ayacucho. Del 21 al 25 de diciembre : el sábado 21 y el domingo 22, aunque no son feriados ni días no laborables, suelen ser días de descanso habitual. Estos se enlazan con el lunes 23 y el martes 24, que son días no laborables, y culminan con el feriado del miércoles 25, por Navidad, extendiendo así el período festivo.

: el sábado 21 y el domingo 22, aunque no son feriados ni días no laborables, suelen ser días de descanso habitual. Estos se enlazan con el lunes 23 y el martes 24, que son días no laborables, y culminan con el feriado del miércoles 25, por Navidad, extendiendo así el período festivo. Del 28 al 31 de diciembre: los días sábado 28 y domingo 29 no están marcados como feriados ni días no laborables, pero generalmente son días de descanso habitual. Estos se conectan con el lunes 30 y el martes 31, días no laborables, cerrando así el año laboral. Si se incluye el feriado del 1 de enero de 2025, se logra un total de cinco días consecutivos de descanso para celebrar el fin de año.

¿Qué diferencia hay entre día no laborable y feriado?

La principal diferencia entre feriado y día no laborable radica en la obligatoriedad y el alcance de la disposición. Un feriado es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. En este día, los empleados no están obligados a trabajar, y si lo hacen, deben recibir una remuneración adicional, como el pago de triple remuneración diaria.

Por otro lado, un día no laborable es un día de descanso otorgado por el Gobierno, pero solo para el sector público. En el ámbito privado, depende del empleador si concede o no el día libre, lo que significa que no es obligatorio para las empresas privadas. Si un trabajador del sector privado labora en un día no laborable, se establece una compensación según lo acordado con el empleador.