Nayomy Roxana, una ferviente admiradora de la cantante colombiana, logró cambiar su nombre legalmente tras un proceso judicial que incluyó la denuncia a sus padres y a la Municipalidad de Lima. Su historia ha resonado entre los fanáticos de Shakira, quienes han mostrado su apoyo incondicional.

En 2008, cuando tenía 19 años, Nayomy decidió que quería reemplazar su segundo nombre, Roxana, por el de su ídola. A pesar de que pensó que el proceso sería sencillo, se encontró con la complejidad de iniciar un juicio para lograr su objetivo. “Tuve que demandar a la Municipalidad de Lima y a mis padres para que fuera totalmente legal”, explicó en una entrevista.

Para lograrlo, tuvo que emprender un proceso legal que incluyó demandas contra sus padres y la Municipalidad de Lima. Foto: YouTube

Un proceso legal inesperado

El camino hacia el cambio de nombre no fue fácil. Nayomy tuvo que presentar una demanda que argumentaba que su identidad estaba ligada a la figura de Shakira, lo que le causaba un impacto emocional al ser llamada por su nombre original. “La demanda decía que a mí todos me conocían por Shakira y que me afectaba emocionalmente que me llamaran por mi otro nombre”, comentó.

Con el apoyo de una abogada, Nayomy logró ganar el caso, lo que le permitió formalizar su nuevo nombre. “Todos me apoyaron porque me dijeron que eso es lo que te hace feliz”, añadió, reflejando el respaldo de su círculo cercano en este proceso tan personal.

Un encuentro memorable con Shakira

La conexión de Nayomy con Shakira no se limitó al cambio de nombre. En noviembre de 2020, tuvo la oportunidad de hablar con la artista a través de una videollamada. “Le dije que me cambié el nombre por ti. Ella me dijo: ‘No te lo puedo creer’”, relató emocionada. Este encuentro se convirtió en un momento inolvidable para la fan, quien recibió palabras de aliento de su ídolo.

La artista, al ver el pasaporte de Nayomy, expresó: “Nayomy Shakira, no se me olvidará tu nombre”. Este gesto de reconocimiento por parte de Shakira ha fortalecido aún más la admiración de Nayomy hacia ella.

Preparativos para los conciertos en Lima

Shakira se presentará en Lima después de 14 años, y los fanáticos peruanos están ansiosos por recibirla. Nayomy y otros miembros del club de fans organizan sorpresas para la artista. “Ella está esperando el recibimiento que queremos hacer”, afirmaron, manteniendo en secreto los detalles de las actividades planeadas.

El club de fans cuenta con un espacio dedicado a la cantante, donde exhiben fotografías, revistas y objetos de colección, incluyendo un disco vinilo de 1991 que se considera una joya. “Este disco en el Perú puede llegar a costar entre 10.000 y 12.000 soles”, mencionaron, destacando la rareza de la pieza.

Aspectos legales del cambio de nombre en Perú

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece opciones para quienes desean modificar su nombre o apellidos. Este proceso puede ser necesario debido a errores en la inscripción o por motivos personales. Para realizar un cambio total o parcial de nombres, es obligatorio un trámite judicial que respalde la modificación.

El procedimiento judicial requiere una resolución que justifique el cambio, mientras que el trámite administrativo se limita a corregir errores en el acta de nacimiento sin alterar los nombres. Este proceso resulta fundamental para garantizar la legalidad de cualquier modificación en la identidad de una persona.