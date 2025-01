Conductor dejó mal estacionado su auto frente a vivienda y vecinos lo destruyeron: “Pedí perdón”

Dejó su auto mal estacionado en Navidad y los vecinos lo destrozaron a palazos En la localidad bonaerense de Villa Raffo, un hombre estacionó su auto en la entrada del garaje de un edificio para asistir a una fiesta navideña. Cuando los vecinos notaron que no podían salir, destrozaron el vehículo con palos y troncos. El incidente ocurrió este miércoles a las 6 de la mañana. Matías, el dueño del Ford Focus, admitió su error: “No me di cuenta que era un garaje. Asumo mi responsabilidad al 100 %”. Sin embargo, el ataque quedó grabado por testigos que salían del evento y alertaron sobre lo sucedido. Personal de seguridad de la fiesta le recomendó a Matías no salir hasta que lo escoltaron al auto para evitar agresiones. La situación generó indignación en el barrio, donde cuestionan la falta de tolerancia y señalización adecuada. #Inseguridad #VillaRaffo #Navidad #Noticias #Conurbano