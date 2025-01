El Año Nuevo es una fecha especial que las familias peruanas celebran con entusiasmo y creatividad. Desde reuniones familiares llenas de alegría hasta tradiciones como el uso de ropa interior amarilla y las 12 uvas, estas festividades suelen incluir cenas especiales que fortalecen los lazos familiares. Sin embargo, en ocasiones surgen situaciones insólitas que se convierten en el tema de conversación en redes sociales.

Familia peruana disfrutó su cena por Año Nuevo en la calle

Este año, una familia en Lima se viralizó en TikTok por llevar la celebración a un nivel completamente nuevo: cerraron la calle para disfrutar su cena de fin de año. El video, compartido por una joven peruana, muestra cómo su familia decidió trasladar la tradicional cena de Año Nuevo fuera de las paredes del hogar.

Clip generó divertidas reacciones. Foto: TikTok

En lugar de la habitual reunión en la sala o el comedor, los más de 12 integrantes optaron por instalar una larga mesa con sillas en plena calle. "No hay nadie, absolutamente nadie (en la calle). Mi familia comiendo en la calle", comenta la autora del video mientras graba la singular escena.

La decisión de ocupar el espacio público como salón comedor captó rápidamente la atención de los internautas. En las imágenes, se observa a la familia disfrutando de la cena, aparentemente ajenos a lo extraordinario de su elección. La tranquilidad de la calle vacía contrasta con la animada conversación y los brindis que se desarrollan alrededor de la mesa. Aunque las cenas de Año Nuevo suelen realizarse en el calor del hogar, esta familia decidió darle un giro único a la tradición, convirtiendo la vía pública en un lugar de celebración y unidad familiar.

"Hay niveles"

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y los comentarios cargados de humor y referencias culturales inundaron la publicación. "Ni los Gonzales se atrevieron a tanto", señaló un usuario, haciendo alusión a la popular familia de la serie Al fondo hay sitio. Otro comentó: "Anita Miller: esto es too much", en referencia a un icónico clip de la misma serie.

@vidadecolores.sweet Me dijeron vamos a comer a la calle y efectivamente estamos comiendo EN LA CALLE😡#añonuevo ♬ sonido original - Brizet❤️

La singularidad de la situación también despertó reflexiones sobre la cultura y las costumbres: "Así festejan en algunas zonas de Colombia, cenar en la calle es propio de la cultura". Mientras algunos destacaron la originalidad del evento, otros se enfocaron en lo práctico (o no) de la decisión.

Comentarios como "Muy bonito, pero cuando no son tus vecinos" y "Bueno, hay niveles, la gente aburrida come en su casa, es bueno salir de la rutina siquiera una vez al año" reflejan la variedad de opiniones. Lo cierto es que esta familia logró algo poco común: transformar una calle en el centro de una celebración inolvidable, dejando claro que el espíritu festivo no conoce límites ni espacios tradicionales.