Peruanos simulan trineo volador de Papa Noel en Tacna y sorprenden: "No es Estados Unidos". Foto: composición LR / Roger García

La creatividad peruana volvió a brillar, esta vez en el distrito de Ciudad Nueva, en Tacna, donde un grupo de vecinos realizó un sorprendente homenaje digno de las películas más navideñas de Estados Unidos, al recrear el icónico Papa Noel “volando” en su trineo volador. Mediante un sistema de cuerdas tensadas, el vehículo de Santa Claus, junto a los tradicionales renos, se desplazó por los aires, generando asombro y sonrisas entre quienes presenciaron el espectáculo.

La hazaña no solo encantó a los vecinos, sino que también se viralizó en plataformas como TikTok y Twitter, donde los videos del trineo “surcando” los cielos de Tacna fueron ampliamente compartidos. En cuestión de horas, las imágenes lograron captar la atención de miles de usuarios, no solo del departamento donde se suscitó sino también de otras partes del Perú, quienes quedaron maravillados por la creatividad y el ingenio detrás del proyecto.

Papa Noel “surca” los cielos de Tacna en su trineo volador

La escena podría haber salido de una película navideña estadounidense, pero ocurrió en Tacna, específicamente en Ciudad Nueva. Un grupo de entusiastas vecinos trabajó para instalar una red de cuerdas entre dos edificios, asegurando que el trineo de Papa Noel pudiera desplazarse simulando un vuelo real. Acompañado de sus emblemáticos renos y con la ayuda de una estructura ligera, el vehículo avanzaba mientras los espectadores, entre risas y aplausos, se deleitaban con ilusión, especialmente los niños.

Esta iniciativa no solo trajo alegría navideña a la comunidad, sino también destacó la capacidad de los peruanos para crear experiencias inolvidables, incluso con recursos limitados. El evento sirvió como un recordatorio del ingenio local, capaz de competir con las grandes celebraciones de países como Estados Unidos.

Papa Noel "surcó" los cielos de Tacna. Foto: Roger García.





Las reacciones de los usuarios en redes sociales frente al Santa Claus peruano

Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y graciosos. Algunos usuarios expresaron su emoción con frases como: “Te amo, Perú”, “De niña era mi sueño ver a Papa Noel en su trineo volador. Qué alegría por los niños” y “Ahora sí creo en la Navidad, salió espectacular el proyecto del trineo”. Por otro lado, no faltaron las bromas: “Todos viendo el video a ver si se cae Santa Claus” o “Espero que ahora sí me traiga mi regalo ese albino”.

Además, varios destacaron la creatividad peruana: “Por eso me encanta haber nacido en Perú, aquí no te aburres”, “En Perú nunca te aburres” o “Y yo pensando que Papa Noel no existe”.