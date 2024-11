Peruana puso su chompa de alpaca en lavadora y sucede lo impensable: “Pasó de L a la XXXS”

Una joven peruana se convirtió en el centro de atención de las redes sociales después de compartir en un video de TikTok un inesperado y cómico incidente con su chompa de alpaca. La prenda, que adquirió recientemente, sufrió una transformación drástica cuando la lavó sin tomar en cuenta las instrucciones de cuidado.

Lo que parecía ser una prenda cómoda y cálida de talla M, terminó reduciéndose a un tamaño tan diminuto que parecía un artículo infantil. En el video, la joven mostró cómo la chompa había pasado de una talla mediana a lo que podría ser una prenda para un niño de tan solo 2 años.

Quedó pequeñísima. Peruano explicó caso en redes. Foto: TikTok

Chompa de alpaca se hizo miniatura

En el clip de TikTok, la joven, visiblemente sorprendida y algo frustrada, relata cómo metió la chompa de baby alpaca en la lavadora sin leer las etiquetas de cuidado. "No le presté atención a las instrucciones y miren lo que pasó", dice mientras muestra la prenda, que ahora parece más bien un diminuto suéter para bebé.

La chompa, que originalmente le quedaba de manera cómoda, ahora no le pasa ni por los hombros. La reacción de la joven es mezcla de incredulidad y humor, ya que comparte su sorpresa y un toque de desesperación. "Lean las instrucciones. Si saben de algún truco como volver a estirarla me escriben. Me dijeron que planchando la puede funcionar, probaré", comentó algo resignada.

"También me pasó"

El video, que rápidamente se viralizó, desató una ola de reacciones de usuarios en TikTok, quienes no han tardado en compartir sus propias experiencias con prendas que se han reducido por el lavado.

"Pensé que la querías tanto que le hiciste uno igual a tu bebé", comentó uno de los usuarios, haciendo referencia a lo pequeña que había quedado la chompa. Otros, como "Perdón por reírme, pero también me pasó", confesaron situaciones similares.

"Estaba llorando, pero esto me hizo reír mucho", fue otro de los comentarios que destacó la naturaleza cómica del video. A pesar de que la joven pudo haber estado un poco molesta por la pérdida de su prenda, la reacción general de la comunidad en línea fue de apoyo y risa compartida.

Por otro lado, algunos usuarios dieron sugerencias prácticas, como "Toca regalar la chompa a un familiar menor", mientras otros bromeaban sobre la situación. Sin embargo, la historia también sirvió como una pequeña lección sobre la importancia de seguir las instrucciones de cuidado de las prendas, especialmente cuando se trata de materiales delicados como la alpaca.

¿Cómo se lavan las prendas de alpaca?

Las prendas de alpaca deben lavarse a mano con agua fría y jabón suave, sin retorcarlos, y dejarse secar en una superficie plana. Nunca deben ir a la lavadora o secadora, ya que podrían deformarse o encogerse. Es recomendable airearlos después de cada uso para evitar la acumulación de olores

Aunque se puede optar por un lavado en seco una o dos veces al año, si se mantienen bien ventilados y se lavan con cuidado a mano, no es necesario hacerlo con frecuencia.