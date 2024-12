Estudiante de la UNAC sorprende al manejar su 'motobici' y usuarios bromean: "Quema calorías y no usa combustible"

En una singular situación ocurrida en la Universidad Nacional del Callao (UNAC), un estudiante peruano se convirtió en el centro de atención al ser grabado mientras usaba un vehículo que parecía una moto convencional. Sin embargo, al analizar más detenidamente, los usuarios de redes sociales se dieron cuenta de un pequeño, pero curioso detalle: la "moto" en la que se desplazaba el joven en realidad tenía pedales, como si fuera una bicicleta.

El inesperado descubrimiento fue capturado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, dejando a todos sorprendidos por la creatividad y originalidad del estudiante.

Clip es viral. Foto: TikTok

Estudiante de la UNAC sorprende al manejar su 'motobici'

En el video, un usuario de TikTok muestra a un joven manejando lo que inicialmente parece ser una moto, mientras circula por el campus de la universidad. Sin embargo, al enfocar la imagen más de cerca, se puede ver claramente que la moto tiene pedales en su parte inferior, lo que revela que, en realidad, el joven está pedaleando para hacerla avanzar.

La "motobici", como algunos la llamaron, es una mezcla entre una motocicleta y una bicicleta, lo que provoca la sorpresa y la diversión de quienes ven el video. A pesar de parecer un vehículo motorizado, la única fuente de energía para su movimiento son las piernas del conductor.

El joven parece no notar que su curioso vehículo está causando tanto revuelo en las redes sociales. Mientras pedalea, la motobici avanza sin ningún tipo de motor, dejando a todos los que lo observan preguntándose cómo es posible que haya algo tan peculiar.

"Buena para quemar calorías"

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar, y los usuarios comenzaron a compartir sus bromas y comentarios sarcásticos sobre el video. "La UNAC sorprendiendo desde tiempos inmemorables", comentó uno de los seguidores, haciendo referencia a las situaciones inusuales que siempre parecen ocurrir en la universidad.

Otros, más humorísticos, hicieron comparaciones graciosas entre la motobici y otras formas de transporte. "Buena para quemar calorías y no combustible", dijo otro usuario, destacando lo ecológica que parece ser la alternativa. La combinación de moto y bicicleta no pasó desapercibida, y muchos destacaron el ingenio del joven para crear un vehículo que no requiere gasolina.

A medida que los comentarios siguieron inundando las redes, las bromas se volvieron cada vez más creativas. Algunos usuarios hicieron referencia al contexto ambiental y al cambio climático: "Diseñado para contrarrestar el cambio climático", comentó uno de ellos, sugiriendo que el vehículo es una solución innovadora para reducir la contaminación.

Otros usuarios, sin perder la oportunidad para reír, destacaron lo rápido que pasaba el joven con su motobici: "Pasó tan rápido que no lo vi", concluyó uno de los comentarios más graciosos.