Comerciante peruano sale adelante con la venta de bolsos en el Metro de Madrid: “Full chamba”

Un comerciante peruano logró abrirse camino en Europa con un negocio inusual: la venta ambulante de bolsos en el Metro de Madrid. Este inmigrante, quien llegó a la capital española buscando nuevas oportunidades, decidió utilizar su ingenio y carisma para hacerle frente a las dificultades económicas. En lugar de rendirse ante la falta de empleo, optó por emprender una actividad que, aunque poco convencional, le permitió ganarse la vida de una manera creativa.

Su historia llegó a las redes sociales, generando miles de reacciones y opiniones en TikTok, donde los usuarios quedaron sorprendidos por su energía y actitud.

Clip es viral. Foto: TikTok

Peruano vende bolsos en el Metro de Madrid

El momento fue capturado por una usuaria de TikTok, quien grabó cómo este comerciante peruano subió al tren y comenzó a interactuar con los pasajeros. Con una sonrisa contagiante y mucha actitud, empezó a mostrar y describir los pequeños bolsos que llevaba consigo, destacando sus características y, lo más importante, el precio.

A medida que avanzaba el trayecto, el peruano no solo habló sobre la calidad de los productos, sino que también utilizó su simpatía para llamar la atención de los viajeros. Su carisma era tal que varios pasajeros, aunque no compraron los bolsos, no podían evitar admirar su persistencia.

El video muestra cómo, tras vender pocos bolsos, el peruano no se dio por vencido. Con su espíritu emprendedor intacto, decidió ofrecer algo más: chocolates. Hizo una transición rápida, y empezó a promocionar su nueva oferta para atraer más compradores.

La combinación de su actitud positiva y su enfoque pragmático sorprendió a todos, y aunque las ventas no fueron masivas, la estrategia fue una muestra clara de cómo adaptarse a las circunstancias y buscar siempre nuevas formas de generar ingresos.

Usuarios comparten reacciones divididas

Las reacciones de los usuarios en TikTok fueron variadas. Muchos resaltaron el empeño y la energía del peruano, destacando frases como "Full chamba", "El peruano es emprendedor por naturaleza" y "Creatividad sobra". Estos comentarios reflejaron el apoyo y la admiración que muchos sentían por alguien que, a pesar de las dificultades de ser migrante en un país extranjero, se atrevió a luchar por sus sueños de manera tan ingeniosa. Los usuarios elogiaron la capacidad del comerciante para reinventarse y no dejarse desmotivar por la adversidad.

Sin embargo, también hubo críticas por parte de algunos usuarios que señalaron que la venta ambulante en el Metro de Madrid está prohibida. Consideraron que, aunque el comerciante demostraba un gran esfuerzo, este tipo de actividades no debería realizarse en un espacio tan concurrido, ya que podría afectar la seguridad y el orden público. A pesar de estas críticas, el video dejó claro que el comercio peruano está lleno de creatividad y perseverancia.