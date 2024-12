En Andahuaylas, una ciudad ubicada en el corazón de los Andes peruanos, se vivió un acto de solidaridad que conmovió a la comunidad local. La historia comenzó cuando una madre de familia, angustiada por la pérdida de los audífonos de su hija, decidió pedir ayuda a través de un medio de comunicación regional, que compartió un video en redes sociales. Su mensaje, transmitido por la cuenta de Ntv Andahuaylas en TikTok, pedía ayuda para encontrar el aparato que, además de ser un objeto de gran valor económico, era indispensable para la niña, quien es sorda y depende de este dispositivo para poder oír.

El video tuvo una gran difusión en la red, logrando alcanzar a más de 3 millones de vistas, entre ellos la de un mototaxista de la zona que, tras ver el mensaje, contactó a la madre y le informó que había encontrado los audífonos perdidos.

“He tomado una moto de color celeste con blanco del puente Huancabamba hacia Libertadores Pochota, altura de Molusquí. Mi hijita se ha dormido, la he cargado y su audífono se ha perdido. Eso cuesta S/70.000, si alguien lo encuentra que lo traiga a Radio Tintaka, por favor. Sin ese audífono no escucha mi niña. Por favor, ayúdenme. Si lo encuentran, no lo boten, es pequeño, de color negro”, declara la madre de familia en uno de los videos publicados por Ntv Andahuaylas.

Peruano devuelve audífonos de niña sorda

La mañana del último 29 de noviembre, la madre de familia, identificada como Flor en la publicación del medio regional, se encontraba preocupada por los audífonos retroauriculares de su hija, cuando recibió una llamada de Joel Huamán, mototaxista de la zona quien encontró los audífonos en su vehículo.

Huamán, sin pensarlo dos veces, entregó el preciado aparato clave para el bienestar y la integración social de la hija de Flor. A pesar de que la madre de familia intentó pagarle una “recompensa” por haber encontrado el objeto, el trabajador se negó.

“El señor no me recibió nada de plata. Gracias al señor Joel Huamán que me ha devuelto. Es el mismo mototaxista de la moto donde perdí el audífono. Yo le di papa, no me quiso recibir plata. Le insistí, pero no quiso, entonces le di una papa que traje de mi pueblo”, relató.

¿Qué son los audífonos retroauriculares?

Los audífonos retroauriculares (también conocidos como audífonos detrás de la oreja) son un tipo de dispositivo de asistencia auditiva que se coloca detrás de la oreja, con un tubo o molde que se conecta al canal auditivo. Este tipo de audífono es uno de los más comunes y se utiliza para personas con diversos grados de pérdida auditiva, desde leve hasta severa.

El diseño de estos dispositivos incluye una carcasa que se coloca sobre la parte posterior de la oreja, mientras que el sonido se amplifica y se dirige hacia el oído a través de un tubo o molde que se ajusta dentro del canal auditivo.

Audífonos retroauriculares. Foto: Audix.





¿Cuánto pueden llegar a costar unos audífonos retroauriculares en Perú?

El precio de los audífonos retroauriculares en Perú varía considerablemente dependiendo de la marca, la tecnología utilizada y las características del dispositivo. Sin embargo, según la web Audical, pueden llegar a costar desde S/2.000 hasta S/7.000.