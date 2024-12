Adultos mayores presumen a perrito bailarín y usuarios bromean: “Yo en la fiesta que no quería ir”

Los animales tienen una capacidad única de conectar con la música, un fenómeno que nunca deja de sorprender a los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos protagonizaron momentos icónicos en los que, al ritmo de melodías populares, logran generar una conexión que va más allá de la simple curiosidad. El poder de estas interacciones se hizo tan atractivo en plataformas como TikTok, que los animalitos se convirtieron en verdaderas estrellas de la web, sacando sonrisas y causando asombro a cada paso.

Perrito bailarín sorprende a usuarios

En esta ocasión, un video se convirtió en un éxito viral en TikTok, alcanzando rápidamente más de 2 millones de vistas. En las imágenes, se puede ver a dos adultos mayores dentro de un vehículo, mientras que en el asiento trasero se encuentra un pequeño perrito, que parece estar muy concentrado en lo que está ocurriendo.

Clip es viral. Foto: TikTok

De repente, al sonar la música, el animalito comienza a mover su cuerpo de manera inesperada, ¡y lo hace como todo un bailarín profesional! En un abrir y cerrar de ojos, el perrito se pone en dos patas y comienza a moverse al ritmo de la canción, sorprendiendo tanto a los presentes como a los miles de usuarios que rápidamente compartieron el video.

Lo que realmente deja a todos sorprendidos es que el perrito no solo comienza a bailar, sino que lo hace durante más de 20 segundos, lo que demuestra que realmente está disfrutando del momento y parece tener un gran sentido del ritmo.

El video, al ritmo del cantante Rodrigo Tapari, se convierte en una especie de mini show protagonizado por el animalito, que no se detiene y continúa mostrando sus movimientos de manera impecable.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y el video rápidamente inundó la sección de comentarios con bromas y frases divertidas. Muchos hicieron comparaciones graciosas entre el perrito y ellos mismos, reflejando la admiración que sentían por el pequeño bailarín. "Llévenlo a la Voz Kids", dijo uno de los usuarios, sugiriendo que el perrito podría tener un lugar destacado en un programa de talento.

Otro comentó: "Mi tía: el que no baile no hay pastel, yo: ....", haciendo referencia a las reuniones familiares donde siempre se espera que todos participen en el baile. Sin duda, las bromas no pararon, ya que las personas no solo se divirtieron con el perrito, sino que también se sintieron identificadas con su entusiasmo por la música.

Además de las bromas, también hubo quienes destacaron el amor que se puede sentir hacia los animales y la alegría que brindan a los humanos. "Sacó los permitidos", comentó uno de los usuarios, haciendo referencia a los pasos de baile que a veces solemos hacer cuando nos sentimos más libres en una fiesta. “Los papás muy orgullosos”, se leyó en otro comentario, y muchos coincidieron en que el perrito demostró tener más ritmo que ellos mismos.