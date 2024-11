Rafael Sarmiento llegó a Perú con la esperanza de continuar sus estudios en ingeniería, tras huir de la crisis que afecta a Venezuela. Aunque el proceso para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue complicado, su perseverancia lo llevó a ser uno de los estudiantes extranjeros que hoy forman parte de esta prestigiosa casa de estudios. En su relato, Sarmiento detalla cómo, además de enfrentar obstáculos académicos, tuvo que adaptarse a nuevas costumbres y una cultura diferente, lo que implicó una transformación personal y profesional.

A pesar de los desafíos, Sarmiento logró encontrar su lugar en la UNI, una de las universidades más exigentes del país. Hoy, su testimonio se convierte en una inspiración para otros jóvenes venezolanos que buscan un futuro mejor en el extranjero. Pero su historia no es solo la de un estudiante que persigue sus sueños; también es un reflejo de las difíciles realidades que enfrentan los migrantes en su búsqueda por integrarse en una nueva sociedad.

La UNI es considerada una de las universidades más exigentes del Perú. Foto: UNI.

¿Cómo fue el proceso de adaptación de este estudiante venezolano?

El proceso de adaptación de Rafael no fue fácil. Desde el principio, tuvo que enfrentarse a barreras lingüísticas y culturales. En su llegada a Perú, notó que el acento y el uso del lenguaje eran diferentes. "Tuve que cambiar mi forma de hablar, hacer ajustes para poder comunicarme mejor y entender a los demás", relata Sarmiento. A pesar de las diferencias, encontró apoyo en algunos compañeros de clase que también eran migrantes, lo que le permitió sentirse menos solo en un país que le era ajeno.

Además, detalló su experiencia al desarrollar trabajos grupales en la UNI. “Uno tiene que acostumbrarse a trabajar en equipo, muchas veces no salen las cosas como uno quiere porque cada persona tiene su idea y son habilidades que van más allá de los estudios. No es que sean malas experiencias, sino que son cosas que te forman”.

¿Cómo afrontó la exigencia académica de la UNI ?

Uno de los mayores retos de Sarmiento fue adaptarse a las exigencias académicas de la Universidad Nacional de Ingeniería. El sistema educativo peruano, con su alto nivel de rigor y la metodología de enseñanza, le presentó dificultades al principio. "Había muchas cosas que no entendía completamente, pero nunca dejé de estudiar. Me levantaba temprano para repasar y, aunque a veces sentía que no podía, me motivaba pensar en todo lo que había dejado atrás", confiesa. Su historia es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y el esfuerzo personal son fundamentales para superar obstáculos, sin importar cuán grandes sean.

El joven participó en el XXV Conimera 2023, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Foto: LinkeIn.

¿Qué mensaje transmite Rafael Sarmiento a la comunidad migrantes?

Hoy, Sarmiento se siente más integrado en la comunidad universitaria. Además de sus estudios, ha logrado construir nuevas amistades y contribuir a proyectos académicos en los que comparte su perspectiva como migrante. "Los migrantes no somos una carga, somos parte del futuro de este país", dice con firmeza. El testimonio de Rafael Sarmiento subraya la importancia de brindar apoyo a los estudiantes migrantes, quienes, a pesar de los retos, pueden aportar valiosas perspectivas a la sociedad peruana.