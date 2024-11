Desde su llegada al Perú en 2019, Yuliveth Jardín Goitia se enfrentó a desafíos que definirían su futuro académico. Proveniente de Venezuela, su interés por las áreas científicas la llevó a considerar la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), institución reconocida por su excelencia. Sin embargo, no fue un camino fácil: la pandemia y sus limitaciones económicas pusieron a prueba su determinación. Trabajó durante dos años y medio como mesera para reunir los recursos necesarios para su preparación, lo que finalmente le permitió postular y lograr su ingreso a la carrera de Ingeniería Mecatrónica.

¿Quién es la primera venezolana que ingresó a la UNI?

Yuliveth Jardín Goitia es una joven de 21 años que llegó a Perú con el respaldo de su madre y su tío. Desde su infancia, mostró interés por la mecánica, lo que la llevó a soñar con una carrera en ingeniería. Su decisión de postular a la UNI se basó en el prestigio de esta institución en áreas de ciencia y tecnología.

“Es una universidad de prestigio, eso a cualquiera le queda claro”, afirmó Yuliveth en una entrevista. Inspirada por su pasión y con el respaldo de su familia, decidió prepararse para los rigurosos exámenes de admisión. A pesar de no alcanzar la calificación requerida en su primer intento, su espíritu resiliente la llevó a continuar estudiando hasta lograr el puntaje necesario en febrero de este año.

¿Cómo logró ingresar a la UNI?

La jornada de Yuliveth hacia la UNI estuvo marcada por sacrificios y compromiso. Comenzaba sus días a las 8:00 a. m., dedicando más de 12 horas diarias al estudio. Su rutina incluía repasar constantemente las materias y resolver ejercicios prácticos. El apoyo de su madre fue fundamental, brindándole ánimo en los momentos más difíciles. "Con disciplina y esfuerzo, vas a conseguir lo que te propongas", expresó la joven, quien considera que el género no debe ser un impedimento para alcanzar metas en ingeniería. Su testimonio busca inspirar a otras jóvenes a explorar carreras tradicionalmente dominadas por hombres.

La joven natural de Venezuela ingresó a la UNI tras una dedicada preparación académica. Foto: Andrea Jara/La República

Joven venezolana desafía los estereotipos al ingresar a ingeniería

Yuliveth se ha convertido en un ejemplo de superación, no solo por sus logros personales, sino también por desafiar tabúes. Para ella, la ingeniería no depende del género, sino del interés y esfuerzo individual. "La ingeniería no depende de si eres hombre o mujer, depende de los gustos que uno tenga. No tiene nada que ver con el sexo, eso es un tabú antiguo que no debería existir", aseguró con firmeza. Sus palabras buscan alentar a más mujeres a considerar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y romper los estigmas que aún persisten en estas disciplinas.

¿Qué carreras hay en la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería ofrece más de 20 especialidades, consolidándose como una de las instituciones educativas más completas en el país. Entre sus programas destacados se encuentran:

Ingeniería Civil

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Geológica

¿Cuándo se fundó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)?

La UNI fue fundada el 18 de marzo de 1876 bajo el nombre de Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno de Manuel Pardo, quien buscaba atender la creciente necesidad de profesionales en ingeniería para fomentar el desarrollo nacional. Eduardo de Habich, un ingeniero polaco, fue designado como su primer director. A lo largo de los años, la UNI ha formado a miles de ingenieros peruanos y extranjeros, consolidándose como un pilar en la educación superior del país.