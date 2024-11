Actriz de Puerto Rico prueba cuy por primera vez y su reacción da que hablar: "Me da terror"

La actriz y cantante Jearnest Corchado, originaria de Puerto Rico, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en TikTok donde probó por primera vez el cuy, uno de los platos emblemáticos de la gastronomía peruana.

Durante su visita a la ciudad de Cusco, la joven artista documentó su experiencia, que rápidamente captó la atención de los usuarios en redes sociales, generando una avalancha de reacciones.

Extranjera probó platillo peruano. Foto: TikTok

Puertorriqueña como cuy en Cusco

En el video, Corchado expresó su nerviosismo antes de degustar este singular platillo. La estrella confesó que no estaba acostumbrada a comer cuy y que, al ver el platillo servido, sintió cierta impresión por la apariencia del animal. "No voy a mirarle la cara, porque la cara me da terror", dijo mientras el mesero colocaba el plato en la mesa.

La joven actriz decidió enfrentar su aprehensión y probó el cuy, resaltando su sabor. Sin embargo, admitió que la experiencia fue algo extraña debido a su asociación con el animal como mascota. “Está muy rico, pero sigo pensando en un conejillo de indias”, comentó. Su reacción mezcla sorpresa y respeto por las tradiciones culinarias del país andino.

Jearnest Corchado llegó a Cusco como parte de un recorrido turístico por el Perú, país reconocido por su riqueza cultural y culinaria. En el video publicado en TikTok, explicó que en su país natal es común consumir lechón y gallina, pero nunca había probado el cuy, un plato típico de la sierra peruana.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios?

El video, que acumuló cientos de reproducciones y comentarios, desató opiniones divididas en TikTok. Muchos usuarios peruanos compartieron sus propias experiencias con el cuy.

“Yo soy peruano y nunca he comido cuy”, comentó un usuario, mientras otros defendían su consumo como parte de la identidad gastronómica de la región. "Es muy rico y sano", respondió otro, destacando que la carne es rica en proteínas y baja en grasas.

Entre los comentarios, algunos usuarios explicaron los beneficios nutricionales del cuy, enfatizando que es una carne ideal para combatir la anemia por su alto contenido de hierro y calcio.