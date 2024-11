Peruana sube al Metro de Lima para encontrar a su perrita perdida hace 2 años: "No pierdo la fe"

La joven dueña de una perrita llamada Kina vive una tristeza inmensa desde que perdió a su fiel compañera en Lima hace más de dos años. La desesperación y el vacío por la ausencia de su mascota la llevaron a tomar acciones inesperadas. El clip se viralizó en TikTok.

Decidida a no rendirse en su búsqueda, la joven comenzó a subir al Metro de Lima, informando a los pasajeros sobre la desaparición de su perrita y compartiendo detalles sobre el animalito que tanto extraña. La pérdida la marcó profundamente, pero mantiene la esperanza viva de reencontrarse con Kina algún día.

Kina se perdió el 3 de mayo del 2022. Foto: TikTok

Peruana sigue buscando a Kina

En un conmovedor video difundido en redes sociales, se observa a la joven subir a las unidades del Metro de Lima vestida con un disfraz de perrito. Lleva un cartel en el que se lee claramente: "Buscando a Kina, recompensa de S/ 1.000", y con voz decidida, pero llena de emoción, se retira la cabeza del disfraz para dirigirse a los pasajeros. Ella cuenta su historia, explicando cómo pasó estos últimos dos años y medio intentando encontrar a su mascota, perdida desde el 3 de mayo del 2022. La escena es impactante y refleja el amor y la dedicación que esta joven puso en su misión de encontrar a su amiga peluda.

La joven expresó que caminó por zonas inimaginables, gastando dos pares de zapatillas en su búsqueda incansable.

"No pierdo la fe. Llevo 2 años y medio buscándola, caminé por zonas donde no me hubiera imaginado andar. Hoy, Kina podría estar en cualquier distrito, y ya no sé por dónde ir", comenta en uno de sus videos en TikTok, donde reunió una comunidad de seguidores que la apoyan. La angustia es profunda, pero su determinación sigue firme, impulsada por el amor que siente por Kina y por el deseo de volver a tenerla en sus brazos.

¿Cómo es Kina?

Kina es una perrita de características muy especiales, lo que facilita su identificación. Es chatita, de patas cortas, con un pecho blanco que resalta. Además, tiene una raya delgada en su frente que se extiende hasta su lomo, donde también presenta una marca blanca en forma de rayo. La joven explica que su perrita está esterilizada, esperando que estos detalles ayuden a alguien a reconocerla y le permitan finalmente encontrarla. Las personas que tengan información pueden comunicarse al 970034442.

El gesto conmovió a miles de personas en redes sociales. Muchos usuarios comentaron animándola a no perder la fe y a continuar con su búsqueda. "Eres muy valiente, no te rindas, ella te necesita", comentó uno de sus seguidores en TikTok. Otros han compartido el video, esperando que así la joven logre más visibilidad y aumenten las posibilidades de dar con Kina.