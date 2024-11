Alumna de San Marcos muestra cómo es la residencia universitaria y sus requisitos: “Muchos no postulan”

Una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), compartió su experiencia viviendo en la residencia universitaria. Su relato sorprendió a numerosos usuarios en redes sociales, ya que la joven afirmó que la convocatoria para acceder a la residencia es libre. Sin embargo, muchos estudiantes deciden no postular debido al temor de no ser seleccionados, lo que limita el acceso a este valioso recurso.

La residencia universitaria en la UNMSM se considera un apoyo crucial para estudiantes de bajos recursos o provenientes de provincias. Ofrece un espacio adecuado para vivir durante el tiempo que los alumnos cursan sus estudios, facilitando así su permanencia en la capital sin tener que enfrentar largos desplazamientos diarios. Este beneficio es esencial para quienes, como Yomaira, estudiante de la carrera de Comunicación Social, enfrentan dificultades económicas y logísticas para asistir a la universidad.

Residencia en Ciudad Universitaria de la UNMSM. Foto: TikTok

¿Cómo es la residencia universitaria de San Marcos?

En un video difundido por la estudiante, Yomaira muestra detalladamente cómo es la residencia en la UNMSM. Cada cuarto está asignado a un estudiante e incluye una cama pequeña, un escritorio y algunos muebles adicionales. Además, existen zonas compartidas como la lavandería, donde los residentes pueden realizar sus tareas domésticas de manera cómoda y organizada.

El video también destaca las facilidades alimenticias que ofrece la residencia. El desayuno, el almuerzo y la cena son gratuitos, ya que los residentes pueden acceder al comedor universitario sin costo alguno. "Te amo comedor San Marcos", enfatizó la creadora de contenido, señalando que va todas las mañanas para desayunar, luego regresa para ducharse, estudia en la biblioteca y asiste a sus clases. Al no necesitar desplazarse a otros lugares, le resulta más fácil movilizarse y disponer de más tiempo para dedicarse a sus estudios.

Los domingos, la rutina de Yomaira no varía significativamente. El comedor universitario sigue funcionando con normalidad, y ella aprovecha para estudiar al aire libre en el campus de la universidad. Esta flexibilidad le permite mantener un equilibrio entre sus responsabilidades académicas y su bienestar personal, disfrutando del entorno universitario en momentos de descanso.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la residencia de San Marcos?

Respecto a los requisitos para acceder a la residencia universitaria, Yomaira comentó que inicialmente no pensó que sería aceptada, pero logró obtener una plaza tras inscribirse último día de la convocatoria. Ella resalta que lo más importante es demostrar la necesidad de la residencia.

En su caso, vivía en Chosica y llegar a la universidad le tomaba hasta tres horas, lo que la motivó a optar por esta opción para tener una mayor facilidad y poder regresar a visitar a su familia cuando lo desee.

"Muchos no postulan por el tema burocrático y también porque no están en el SISFOH. Por ejemplo, mi casa no estaba censada, pero lo intenté. Recuerdo que de verdad no me hice ninguna ilusión", afirmó.

Los requisitos para inscribirse en la residencia universitaria incluyen ser estudiante de la UNMSM, haber tramitado el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), mantener buenas notas, entre otros. Aquí la lista: