Argentinos realizan imponente mural a comerciante que vende productos de Perú: “Estoy 32 años”

En el corazón del barrio de Abasto, Buenos Aires, se erige uno de los murales más grandes de la zona, ubicado en la intersección de Guardia Vieja y Agüero. Esta imponente obra artística rinde tributo a Juana, una trabajadora migrante que estableció su negocio de productos peruanos en Argentina durante 32 años. El caso no tardó en viralizarse en redes.

Comerciante fue homenajeada con mural

Su presencia en las calles de Abasto fue tan significativa que inspiró a artistas locales a capturar su esencia en un mural que refleja el antes y el después de esta emblemática zona argentina.

Obra se llama 'Juana'. Foto: Foto: mabelvicentef/ Instagram

Juana, quien dedicó más de tres décadas a vender especias y alimentos regionales peruanos, se convirtió en una figura emblemática de la comunidad. Su esfuerzo y perseverancia trabajando 10 horas diarias bajo condiciones climáticas adversas han sido reconocidos no solo por los residentes del barrio, sino también por los artistas que decidieron honrar su legado a través de esta impresionante pieza de arte urbano.

"Vendo productos de Perú. Estoy 32 años en Argentina, trabajo 10 horas, me vieron que yo estaba trabajado siempre en la lluvia y en el calor y los chicos me dijeron si podían pintarme, primero no quise, y luego lo hicieron. Me gustó el mural", resaltó.

¿Cuál es el objetivo del mural?

El mural, parte del programa Abasto Barrio Cultural, busca destacar la labor de Juana como representante de todas las mujeres trabajadoras que conforman la comunidad. La artista Silvia Dotta, junto a la muralista Mabel Vicentef y su equipo compuesto por Juan Ra y Sebastián Nóbrega, diseñaron una composición tradicional que incorpora los "cuernos de la abundancia", simbolizando la prosperidad y el esfuerzo de la clase trabajadora.

Esta obra, pintada a gran escala sobre la pared del hipermercado Coto, frente al edificio del Abasto, fusiona elementos culturales argentinos con la historia personal de Juana, destacando su identidad y contribución al barrio.

Es muy popular con la venta de productos peruanos. Foto: Revista El Abasto

Silvia Dotta comentó: "Representa a todas las mujeres trabajadoras. Hice una composición más bien tradicional, con cuernos de la abundancia, ya que el filete porteño celebra la prosperidad en el trabajo y representa a la clase trabajadora". La obra no solo celebra a Juana, sino que también refleja la integración y el impacto de los inmigrantes en la dinámica social y económica de Abasto.

Usuarios realizaron emotivas reacciones

La creación del mural generó una ola de emociones y reacciones positivas en redes sociales, convirtiéndose en un tema viral dentro de la comunidad. Usuarios expresaron su admiración y cariño hacia Juana y la obra artística, destacando su importancia y simbolismo.

"Se ve en sus ojitos que está emocionada y no quiere llorar por su timidez, hermosa luchadora de vida, señora Juana", comentó un usuario en redes sociales. Otro agregó: "Yo la conozco desde pequeña y ya tengo 23 años, ella está siempre ahí, es una mujer muy trabajadora, estoy muy contenta del mural, la felicito". También se destacó el valor de los inmigrantes en la comunidad con mensajes como: "Todo extranjero que genere trabajo es bienvenido" y "Hermosa señora no pierde su identidad y esencia, eso es maravilloso".