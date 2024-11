Una turista alemana manifestó su descontento tras su visita a Machu Picchu, durante una entrevista con un youtuber. La viajera también señaló haber experimentado una decepción similar durante su estadía en Cusco. La famosa atracción turística inca, que recibe a miles de visitantes diariamente, presenta rutas complicadas y demandantes, las cuales pueden resultar agotadoras para muchos.

De esta forma, la extranjera explicó que su incomodidad surgió con las numerosas escaleras que tiene el histórico recinto inca. El video generó un sinfín de reacciones divididas en dicha plataforma.

Alemana se queja del exceso de escaleras en Machu Picchu

Según el video de Poly Rony en TikTok, el creador de contenido estaba realizando entrevistas a ciudadanos extranjeros sobre su experiencia en el Perú. Sin embargo, fue la opinión de una ciudadana alemana, de nombre Yana, que generó desconcierto en redes. La extranjera aseguró que su experiencia en Machu Picchu fue terrible por el exceso de escaleras.

"Caminé ayer por Machu Picchu y la única que puedo decir es que no me gustan las escaleras. Que se j***. Cada que subo a algún lado (hay escaleras). No puedo hacerlo de nuevo", criticó.

Así mismo, se aventuró a señalar que los antiguos peruanos debieron ser gigantes debido a la tanta cantidad de escaleras. Confirmó que también sintió un estrés cuando paseó por las calles de Cusco."¿Hasta para el baño hay escaleras?", bromeó el tiktoker.

"¿Quiere un ascensor?"

La viralización del video generó comentarios divididos sobre la cantidad de escaleras en Machu Picchu. Algunos se mostraron de acuerdo con la turista alegando que debería ofrecerse rutas más accesibles. En cambio, otros cibernautas opinaron que las escaleras forman parte del vestigio inca y por eso es única en el mundo.

"Cusco es hermoso, pero que horrible que haya tantas escaleras en todo lado", "Yo nunca me imaginaría una montaña plana", "Me representa, no me gusta subir escaleras, soy team ascensor", "Ya compartimos algo, a mí tampoco me gustan las escaleras", "Todos tienen su opinión, no a todos les podrá gustar ir ahí, no le veo nada de malo, para gustos y colores no hay autores, a mí tampoco me gusta", "Muchos odiamos las escaleras grandes, pero para la montaña era lo más seguro para subir y por eso lo usaron nuestros antepasados", "Tranquilamente sería yo", "¿Quiere un ascensor?", "Los peruanos también odiamos las escaleras", citaron usuarios en el video con alrededor de 500.000 vistas en TikTok.

¿Por qué Machu Picchu tiene tantas escaleras?

Machu Picchu posee numerosas escaleras principalmente debido a su compleja topografía y la necesidad de conectar diferentes niveles y estructuras dentro de la ciudadela, facilitando el acceso a áreas estratégicas como templos y terrazas agrícolas, de acuerdo al explorador Hiram Bingham.

Además de su función práctica, John Hemming en The Lost City of the Incas mostró que las escaleras tenían un significado simbólico y ceremonial en la cultura inca, representando la conexión entre el mundo terrenal y el celestial según su cosmovisión. También investigaciones arqueológicas han demostrado que los incas construyeron las escaleras con una precisión notable, utilizando bloques de piedra encajados sin mortero, lo que aseguraba su durabilidad y contribuía a la estética y simetría característica de su arquitectura, integrándose armoniosamente con el paisaje andino.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Machu Picchu?

Cusco se caracteriza por su gran diversidad climática y tiene principalmente en dos temporadas: la seca, que transcurre de abril a octubre, y la lluviosa, de octubre a marzo.

La temporada seca es preferida por los turistas debido a la mínima cantidad de precipitaciones, aunque es posible que ocurran lluvias ligeras. Durante esta época, la presencia del sol es más constante, facilitando la captura de fotografías espectaculares.

¿Cusco es un destino familiar?

Sí, la región imperial ofrece “un abanico de posibilidades”, sostiene Richard Velásquez, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Turismo (Apemtur, Cusco), a La República. Esta puede ser visitada por familias enteras o hasta jóvenes que prefieren la aventura. Hay para todos los gustos.

¿Qué tiene de especial el Machu Picchu?

Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, es un sitio arqueológico inca ubicado en lo alto de los Andes peruanos, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es famoso por su impresionante arquitectura de piedra, construida sin el uso de mortero, y por su ubicación estratégica rodeada de montañas y valles profundos, lo que lo convierte en un testimonio de la avanzada ingeniería y espiritualidad de la civilización inca.

Su misteriosa historia, belleza natural y significado cultural lo convierten en un símbolo del patrimonio mundial y una de las principales atracciones turísticas del planeta.