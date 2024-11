Joven se queda sin luz y toma insólita solución para preparar su desayuno: “No me va a ganar la pobreza”

Ecuador enfrenta una intensa sequía hidrológica que impactó de manera crítica la producción de energía eléctrica en el país. Ante esta situación, cientos de ciudadanos han tenido que adaptarse a cortes de luz programados para administrar la escasez energética. En este contexto, una joven llamó la atención en redes sociales por su ingenioso método para no perder su desayuno durante los apagones, lo que generó una variedad de reacciones en TikTok.

¿Cómo se ingenió esta joven ecuatoriana una solución ante los cortes de energía?

En un video que se viralizó rápidamente en TikTok, se observa a la muchacha utilizando su licuadora conectada a un grifo cercano a su domicilio para preparar un jugo de papaya. La creatividad de la joven radica en aprovechar el flujo de agua para alimentar su electrodoméstico en ausencia de electricidad. La innovación no solo demuestra adaptabilidad, sino también una actitud positiva frente a la adversidad.

Clip es viral. Foto: TikTok

Al darse cuenta de que estaba siendo filmada, la joven no pudo evitar reírse, mostrando una sonrisa que refleja determinación y buen humor. Sin embargo, su risa no la detuvo; continuó con la tarea de preparar su jugo, asegurándose de no detenerse hasta que el preparado estuviera listo. "Aquí se soluciona por más que nos quiten la energía", enfatizó, subrayando su resiliencia y creatividad ante la situación.

Usuarios compartieron sus reacciones

Las reacciones de los usuarios en redes sociales han sido mayormente positivas, destacando la capacidad de la joven para buscar soluciones prácticas durante la crisis energética que atraviesa el país.

Muchos han elogiado su ingenio y compartieron mensajes de apoyo, resaltando la importancia de mantener el ánimo y la creatividad en tiempos difíciles. Este acto sirvió de inspiración para otros que también buscan maneras de sobrellevar los desafíos impuestos por los cortes de energía.

¿Por qué hay cortes de luz en Ecuador?

La razón principal detrás de los recientes cortes de luz en Ecuador es la falta de lluvias que afectó gravemente a las centrales hidroeléctricas del país. Esta sequía redujo significativamente la producción de energía, generando un déficit de aproximadamente 1.100 megavatios frente a la demanda nacional. La escasez de agua adelantó la época seca e impactó de manera severa a las plantas hidroeléctricas, especialmente en el sur del país, donde se encuentra el mayor complejo de generación eléctrica nacional.

Ante esta situación crítica, las autoridades decretaron apagones a lo largo de todo el territorio ecuatoriano como una medida urgente para enfrentar la peor sequía hidrológica que ha sufrido el país en las últimas seis décadas.