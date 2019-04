YouTube viral: Andynsane encuentra reemplazo del 'Tapír 590' y las redes explotan al conocerlo [VIDEO]

El popular youtuber peruano, Andynsane, ha vuelto a generar controversia entre sus miles de seguidores al presentar el nuevo reemplazo de ‘Tapir 590’, en un video que ha publicado en su canal de YouTube.

Este nuevo personaje tiene un aspecto similar al polémico rapero mexicano, Tekashi 6ix9ine, quien tiene problemas actualmente con la justicia tras declararse culpable de nueve cargos sobre casos de extorsión y posesión de armas de fuego.

Andy Merino, presentó en su canal de YouTube, a la persona que se hace llamar ‘Faraón Love Shady’, siendo él la nueva celebridad que está destronando a Oliver Ramos, conocido por los peruanos como ‘Tapir 590’.

Este controversial sujeto tiene los cabellos pintados de colores y por el momento cuenta con solo dos videos en su canal de YouTube, los cuales fueron suficientes para conseguir seguidores, que son llamados ‘ovejitas del montón’, a comparación de ‘Tapir 590’, que los nombraba como ‘mascotas’.

Incluso Andynsane mostró varios segmentos en YouTube, donde el ‘Faraón Love Shady’ se atrevió a mencionarlo en uno de sus videos que publicó en redes sociales. El youtuber peruano comentó que “jamás lo había mencionado, siendo esta la primera vez”.

“Por envidia comentan tonterías. Por ejemplo, a ver, Andy Dicen. Ese tonto que hace bromas sarcásticas diciendo: ‘mira a ese feo’. A un peruano insulta, por el hecho que tiene un color así chocolatito tan hermoso como yo, lo insulta”, expresó el ‘Tekashi 6ix9ine’ peruano.

Sin embargo, Andynsane no se quedó callado y le respondió con todo al ‘Faraón Love Shady’ por sus comentarios. “Amigo, me estoy molestando. ¿Cómo que yo me he burlado de alguien por su color? Cuando yo soy negro”, respondió.

Todo se salió de control cuando en una de las escenas que se aprecia en las imágenes de Andynsane, este nuevo personaje lo llamó como ‘Andy Dicen’ y no por su verdadero apelativo. “¿Quién es esa persona Andy Dicen? Ese youtuber que es de Perú, que para discriminando, haciendo bromas de mal gusto”, manifestó.

Al parecer ‘Tapir 590’ encontró un nuevo rival que llegó para quitarle su lugar, y mostrando un nuevo aspecto. El video de YouTube del canal de Andynsane ya cuenta con más de 400 mil reproducciones y ha logrado todo tipo de comentarios.

Aquí te dejamos el video viral de YouTube: