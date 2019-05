Vía Facebook: niño fan de Dragon Ball Super vende sus dibujos en la calle por esta razón [VIDEO]

No vas a poder creerlo. A través de Facebook se compartió la fotografía de un niño, en el cual se muestra vendiendo sus dibujos de Dragon Ball Super en plena calle, con la supuesta intención de comprar sus útiles escolares, lo cual se volvió viral; sin embargo, la verdadera historia era otra y su madre salió aclarar el tema, que sorprendió a miles de usuarios.

La usuaria identificada como ‘Caroangelica’ en Twitter compartió la fotografía del pequeño, y comentó que lo vio afuera de una panadería de Chile, vendiendo sus dibujos para comprar sus útiles escolares. Este caso se volvió viral en las redes sociales, pero al pasar las horas, la historia dio un giro inesperado dejando sin palabras a varias personas.

El niño llamado Ignacio, vive en la comuna de Quintero, ubicado en Chile, junto a su familia y se coloca en las afueras de una panadería con la intención de vender sus dibujos de Dragon Ball Super. Según contaron en Facebook, era para comprar sus útiles escolares, pero cuando la madre del pequeño se enteró la noticia, salió aclarar los hechos.

Patricia Álvarez, madre del pequeño que se ha vuelto protagonista del viral de Facebook; comentó a un medio chileno que la verdadera intención de su hijo era “comprarse un juguete de Gokú original”, ya que le habían dicho que era muy caro y no les alcanzaba para mantener a sus hermanos.

“No los necesita. Nosotros le tenemos todos sus útiles escolares y su uniforme desde enero. Lo que pasa es que yo vendo palta afuera de la panadería ‘Santa Isabel’ y él desde los cinco años que le gusta dibujar, entonces me quiso acompañar y él quería comprarse un Gokú original y yo le dije que no tenía la plata porque tengo 4 hijos”, expresó la madre del pequeño.

Después que su madre le comentó que no le alcanzaba el dinero, el protagonista del viral de Facebook, manifestó que iba a vender sus dibujos para comprar sus juguetes, dándose a conocer la verdadera historia.

Cabe señalar que la persona responsable de compartir la fotografía del pequeño, borró su tweet original, que había obtenido varias reacciones que lo volvieron viral en redes sociales, pero publicó otro dando diferentes razones.

Con respecto a mi tuit del pequeño dibujante:

1: mañana me darán todos sus datos serio bueno organizarnos bien para su ayuda

2: me emocioné y fui capaz de mostrar la cruda realidad de muchas familias chilenas la cual me siento orgullosa

3: quiero educación gratuita y de calidad https://t.co/F3uWZQbSdO