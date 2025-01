Peruana abre tienda al lado del negocio de su padre y causa controversia: "Seré su competencia"

Una ciudadana peruana causó revuelo en las redes sociales luego de abrir su propio negocio en Cusco. Lo que llamó particularmente la atención es que su nuevo local está ubicado justo al lado del negocio de su padre, lo que generó una ola de opiniones divididas entre los usuarios de diversas plataformas.

La peculiaridad de esta situación llevó a que la historia se viralice y se convierta en el centro de intensos debates.

Video tiene alrededor de 100.000 visualizaciones. Foto: TikTok

Peruana abre tienda al lado del negocio de su padre

La publicación que desató la polémica apareció en TikTok, donde la joven explicó que decidió abrir una tienda de reparación de calzado junto a la de su padre.

En el video, ella argumentó: “Decidí ser yo su competencia antes que otro colega lo haga. Muchos me critican por ello, pero no saben cuán orgullosa me siento de demostrarle a mi padre que un día seremos grandes con la bendición de Dios”. Además, explicó que su objetivo no es desplazar a su padre, sino trabajar en conjunto, aprovechando las diferencias en los servicios que cada uno ofrece.

“Hay cositas que mi papi no hace y, gracias a Dios, yo pude aprender mucho más; la finalidad es apalancarnos”, añadió. En el clip de TikTok, se pueden ver las dos tiendas, con claras diferencias entre ellas. La tienda de la joven destaca por un letrero llamativo que contrasta con el negocio de su padre, que no cuenta con esa señalización. Este detalle no pasó desapercibido para los internautas, quienes debatieron si esta estrategia era un acto de competencia desleal o una forma de innovar en el mismo rubro, beneficiando a ambos.

"Se llama estrategia de negocio"

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, dividiendo opiniones. Algunos usuarios criticaron su decisión, señalando que podía perjudicar a su padre. Comentarios como "Yo pienso que eso no se hace a la familia" y "Solo generas competencia y por lógica los ingresos disminuirán en el negocio de tu papá" reflejan esta postura.

Sin embargo, otros destacaron el enfoque positivo de su decisión, señalando que grandes empresas aplican estrategias similares. "No es competencia, se llama estrategia de negocio y trabajo en equipo", escribió un usuario, mientras que otro añadió: "Está bien que tengas a tu lado a tu papá, así se ayudarán ambos". A pesar de las críticas, varios usuarios respaldaron la idea y reconocieron el esfuerzo de la joven. "Yo lo veo bien, siempre y cuando no le hagas competencia desigual y que se pasen clientes cuando el otro lo necesite", comentó un usuario. Otro destacó que, si su padre la animó a emprender en el mismo rubro, no había nada de malo en ello.