YouTube: el divertido "rewind" que incluye a 'momo', 'cállese viejo lesbiano' y otros virales del 2018

Estamos a pocos días de finalizar el 2018 y los diversos canales de YouTube ya están publicando videos sobre lo mejor del año. Sin embargo, uno de los clips que está dando que hablar es el del canal "QueParió!", el cual es una especie de Rewind, que incluye a diversos personajes virales como el dinosaurio 'cállese viejo lesbiano', la 'chica Badabun', 'momo', entre otros.

El video viral de YouTube inicia con Cristian Ontiveros tomándose fotos desnudos mientras escucha "Dura" de Daddy Yankee, tema que salió a inicios del año. Posteriormente, se escucha la voz de una niña señalando "dice mi mamá que vengas", en clara alusión al meme que protagonizó la rapera Cardi B. La estrella del clip se asusta y de casualidad envía su 'pack' a su abuelita.

Con la finalidad de evitar que las fotos lleguen hasta su abuela, el protagonista se teletransporta al mundo de la Internet y durante el viaje escucha todas las canciones que sonaron en el 2018 y que cuentan con millones de reproducciones en YouTube.

Luego suenan los temas "me escuchan, me oyen, me sienten" de Thalía, "Bella Ciao" de 'La casa de papel', y "This is America" del rapero Childish Gambino. De pronto, interrumpe el popular dinosaurio 'cállese viejo lesbiano' y hace bailar a todos.

El protagonista continuó buscando su pack y en el camino se topó con un vendedor de películas, las cuales fueron las más taquilleras del 2018. De la nada, llegó la popular 'chica Badabun' y le preguntó al joven si una muchacha que estaba a su lado era su pareja.

El video viral de YouTube continúa con la presentación de todos los personajes que nos abandonaron en el 2018 como Stan Lee, Stephen Hawking, Avicii y más.

¿Cómo termina? A los muchachos de "QueParió!" no se les ocurrió algo mejor que colocar el video viral de los créditos, uno de los memes más utilizado en YouTube y Facebook durante el 2018.

Mira el video viral de YouTube: