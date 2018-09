WWE: el romántico mensaje de Triple H para Stephanie McMahon por su cumpleaños [FOTOS]

No todo es lucha libre en la vida del excampeón de la WWE, Triple H. Este lunes fue el cumpleaños de su esposa Stephanie McMahon y el gladiador no desaprovechó la oportunidad de dejarle un romántico mensaje en Twitter.

"No hay mejor lugar en el mundo que estar a tu lado...Te amo. Feliz cumpleaños Stephanie McMahon", es lo que publicó 'El juego'. Acompaña a la publicación una foto de ambos sentados en una piedra frente a una laguna.

La imagen a enternecido a los seguidores del 'asesino cerebral' quienes no esperaban ver el lado sentimental del luchador. La publicación de Twitter ya cuenta con 13 mil 'me gusta' y más de mil 'retweets'.

La relación entre el luchador y la hija de Vince McMahon, dueño de la WWE, inició en 1999 cuando ambos empezaron a trabajar juntos en un 'ángulo'. En la historia, Triple H secuestra a Stephanie, la dopa y se casa con ella contra su voluntad, ganándose el odio de toda la familia McMahon, sin embargo ella luego cambia de opinión y la pareja se convierte en la más poderosa de la empresa.

En la vida real, la pareja se casó en el año 2003 y tienen 3 hijas, Aurora Rose, Murphy Claire y Vaughn Evelyn. Desde el 2011, Paul Levesque, nombre real del gladiador, redujo considerablemente sus apariciones sobre el ring para tomar un papel importante dentro de la WWE, pero tras bambalinas.

Triple H se enfrentará a The Undertaker este 6 de octubre en Australia en la que, ya se ha anunciado, será la última lucha que ambas estrellas tendrán el uno contra el otro.



There is no better place in the world than by your side...

I love you.

Happy Birthday @StephMcMahon! pic.twitter.com/YNettTIiaB