¿Tus datos personales siguen en riesgo tras eliminar Magis TV de tu celular o televisor?

Magis TV, conocida como Flujo TV en algunos países, es una plataforma de streaming que se ha vuelto muy popular en TikTok, YouTube, entre otras redes sociales, debido a que brinda acceso a miles de películas, series y programas de televisión totalmente gratis. Aunque parece una aplicación perfecta, los expertos en ciberseguridad recomiendan no instalarla en tu teléfono inteligente, Smart TV, computadora, entre otros dispositivos. ¿Por qué?

¿Qué es Magis TV y por qué no debes instalarlo?

A diferencia de Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, Magis TV es una plataforma de streaming 'pirata'. Es decir, está infringiendo los derechos de autor (copyright), ya que todo el contenido de su catálogo no posee las licencias correspondientes. Por ese motivo, algunos países (Ecuador, por ejemplo) han decidido bloquear la aplicación de su territorio, lo que ha obligado a sus desarrolladores a cambiarse de nombre a Flujo TV.

Además de ofrecer contenido sin licencia, se reveló que Magis TV pone en riesgo la seguridad de las personas. Al ser una plataforma de streaming pirata, no tiene una página web oficial que brinde respaldo a los usuarios. Tampoco es posible descargar su APK (instalador) desde Play Store, App Store u otra tienda autorizada que tienen a buscan amenazas cibernéticas en las aplicaciones antes de publicarlas.

Para poder descargar Magis TV en su televisor inteligente, computadora, smartphone o tablet, las personas tienen que visitar páginas de terceros que son poco confiables y que suelen estar repletas de anuncios maliciosos. En caso encuentres el APK en Mediafire, Mega u otra plataforma de almacenamiento, eso no garantiza que tenga oculto un malware que pueda robar toda tu información.

Según detalla La Opinión Austral, al instalar Magis TV no solo corremos el riesgo de infectar nuestros dispositivos con algún virus o malware, también es posible que un hacker haya ocultado un programa malicioso que busque robar nuestros datos personales. No solo fotos y videos, la mayoría busca las claves de las apps bancarias. Finalmente, detallar que algunos países sancionan a los usuarios que acceden a piratería.

Ya eliminé Magis TV. ¿Mis datos personales siguen en riesgo?

Paco Web, un creador de contenido especializado en temas de ciberseguridad, utilizó su cuenta de TikTok para responder una pregunta que preocupa a muchas personas que instalaron Magis TV sin conocer sus peligros. Al saber todas sus desventajas, muchos comenzaron a desinstalarla de sus equipos, creyendo que sus datos personales estarían seguros. ¿Es eso cierto? Esto dijo el experto.

De acuerdo a Paco Web, tras haber desinstalado Magis TV de celular, computadora, televisor inteligente u otro dispositivo que tnega conexión a internet, lo mejor es formatear ese equipo a un estado de fábrica. Con respecto a los datos filtrados, si ya fueron filtrados es imposible que los elimines de la red, así que deberás tener cuidado con los mensajes, correos electrónicos o llamadas que recibas.

"¿Cómo hago para que dejen de hacerlo? no lo van a hacer, no es posible. Ellos tienen tu correo dado de alta en un bot, el cual dice manda mensajes y el bot manda mensajes, no le puedes desuscribir. Tienes varias opciones dar de baja esas cuentas si es insoportable o seguirte cuidando y aguantando, eso es lo único ya que nuestros datos son filtrados. Eso es las únicas dos opciones que te quedan o aguantas o te cambias", sostuvo.