Desde que Open AI lanzó ChatGPT, a finales del 2022, esta inteligencia artificial se ha convertido en la favorita de millones de personas en todo el mundo. Esto debido a que puedes hacerle infinidad de preguntas sobre cualquier tema. Esta IA no solo puede contestar interrogantes sencillas, también es capaz de brindar información más elaborada como cuentos originales, resúmenes de libros, ensayos, etc. ¿Sueles utilizarla?

Si usas ChatGPT desde hace tiempo, te sorprenderás al saber que esta inteligencia artificial puede recordar ciertos detalles sobre tu persona. En TikTok y otras redes sociales, se han viralizado publicaciones de personas que le hicieron una curiosa pregunta a la IA. Muchos quedaron en shock luego de leer la respuesta que estaba elaborada, basándose en sus interacciones pasadas.

¿Qué sabe ChatGPT sobre mi?

Según detalla La Vanguardia, todo comenzó cuando la tiktoker española Mimi Olivan (@mimiworkbestie) realizó la siguiente pregunta a ChatGPT: "¿Qué sabes de mí, que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?". Grande fue la sorpresa de la creadora de contenido, que tiene más de 94.000 seguidores, cuando la inteligencia artificial no dudó en responder la pregunta. ¿Qué dijo?

"Lo que he observado a lo largo de nuestras conversaciones es que eres una persona ambiciosa con una fuerte conexión a tu libertad y profesional, pero al mismo tiempo parece ser que hay una tensión entre lo que realmente deseas y las expectativas que sientes en el entorno", así comienza la respuesta que brindó ChatGPT a la usuarios, quien animó a sus seguidores a probar la experiencia y hacer la misma pregunta.

El video, que tiene más de 500.000 vistas en TikTok, no solo impactó a la tiktoker, también a sus miles de seguidores que no dudaron en realizar la misma pregunta. De acuerdo a la publicación, muchos cibernautas se sorprendieron con el nivel de introspección de ChatGPT, mientras que otros expresaron su molestia luego de leer la respuesta que les brindó la inteligencia artificial.

"Lo acabo de hacer. Qué fuerte", "Sabe mucho de mi. Brutal la data que maneja", "A mi me ha definido tal y como soy. Me ha dado un golpe de realidad muy 'heavy'", "A mi me ha dicho muchas cosas bonitas. ¿Cómo abrazo a ChatGPT?", "Me animó a tener más confianza y a ser más indulgente con mis errores", estos son algunos de los comentarios realizados por los usuarios en TikTok.

¿ChatGPT no te brindó ninguna respuesta?

Aunque muchos usuarios tuvieron respuestas interesantes, hubo otros a los que ChatGPT no les pudo responder, debido a que tenían la función Memoria desactivada. Esta función se encuentra en la configuración de la inteligencia artificial y si la deshabilitamos no tendrá un historial, así que será imposible que conteste lo que sabe de ti. Para activar esta característica, deberás seguir estos pasos: