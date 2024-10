¿Cómo habilitar el modo Halloween de WhatsApp? Así tendrás esta escalofriante función en tu celular

Quedan pocos días para Halloween, una festividad muy importante en Estados Unidos y otros países del mundo. Recientemente, en las redes sociales, se acaba de volver viral un truco que permite a los usuarios de WhatsApp activar el 'modo Halloween' de la aplicación de mensajería instantánea. Si posees un teléfono de Xiaomi, Samsung, Honor, entre otra marca que usa Android como sistema operativo, podrás ponerlo en práctica. ¿Te gustaría saber cómo?

¿Qué es el 'modo Halloween' de WhatsApp y cómo activarlo?

Vale resaltar que el modo Halloween de WhatsApp no es una nueva función agregada por Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Se trata de unos cambios estéticos que los mismos usuarios pueden realizar en su app de mensajería instantánea. Es decir, podrán modificar su ícono, tono de mensaje, fondo de pantalla de las conversaciones, incluso podrán conseguir nuevos stickers temáticos. A continuación, vamos a enseñarte a realizar estos cambios.

Primero aprenderás a cambiar el ícono clásico de WhatsApp por uno más terrorífico. Puede ser una calabaza, una fantasma, una bruja, un cráneo, entre otra imagen que desees. Debido a que los desarrolladores no permiten hacer esta modificación, para lograrlo deberás de instalar una aplicación llamada Nova Launcher que puedes encontrar en Play Store, la tienda oficial de los dispositivos Android.

Luego de haber instalado Nova Launcher en tu teléfono inteligente, deberás brindarle los permisos correspondientes para que pueda funcionar de forma correcta. Si no hubo ningún problema, ya puedes cambiar el ícono de WhatsApp por cualquier otra imagen, solo debes pulsarlo por unos segundos hasta que aparezca la opción Editar. Esta te permitirá modificar el ícono verde por una imagen que tengas guardada en tu smartphone.

De preferencia, el nuevo ícono de WhatsApp (con forma de calabaza, fantasma, etc) debe estar en formato PNG y sin fondo. Si no sabes cómo remover el fondo de una imagen, puedes hacerlo con programas de edición como Adobe Photoshop o Photopea. También puedes utilizar diversos páginas web que realizan esta función. Uno de los más conocidos es Remove BG.

Según detalla 20 Minutos, en Play Store también hay una aplicación llamada WASticker Halloween Stikers que nos permite tener a un inmenso catálogo de stickers de Noche de Brujas. Tras haber instalado la app en nuestro celular, se añadirán automáticamente en tu cuenta y las podrás utilizar en las conversaciones que tengas con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas.

¿Cómo cambiar el tono de mensaje y el fondo de pantalla?

Aunque no lo creas, es posible cambiar el tono de mensaje de WhatsApp por cualquier otro audio que desees. Lo mejor de este truco es que no necesitas instalar una aplicación de terceros, ya que es una función que la misma Meta incorporó. Si bien esta opción se encuentra habilitada en la mayoría de smartphones, puede que en algunas marcas no esté disponible. Aquí los pasos:

Entra a YouTube y descarga el audio terrorífico que deseas usar como tono de mensaje. Asegúrate que esté en formato MP3

Ingresa a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos.

Se desplegará una lista de opciones. Tendrás que elegir Ajustes.

Luego deberás entrar a Notificaciones

Pulsa en Tono de notificación. Verás un largo listado de audios predeterminados

Ve hasta el final, encontrarás la opción agregar tono. Púlsala y busca el audio MP3 que descargaste.

Para cambiar el fondo de pantalla de WhatsApp necesitarás descargar una imagen de Halloween que tenga una buena resolución y que, de preferencia, sea vertical. Evita imágenes horizontales o con baja resolución, ya que el fondo de la conversación se verá pixelado. Al igual que el truco anterior, no hay necesidad de instalar ninguna app, solo seguir estas indicaciones: