¿Por qué el router no debe estar junto al televisor? Estos son los problemas que causa en tu WiFi el Smart TV

El router podría no funcionar correctamente, debido a varios motivos. Foto: Lenovo

Una regla no escrita indica que, mientras más cerca estemos del router, mejor será la señal de Wi-Fi en nuestro smartphone, tablet, entre otros dispositivos, ya que estaremos dentro del área de mayor cobertura y sin obstáculos que interfieran. Aunque esto suele cumplirse en la mayoría de los casos, hay un equipo que deberías mantener alejado de tu módem: el Smart TV.

En la actualidad, muchas personas suelen colocar el router en la sala, justo al lado de sus televisores inteligentes, con la idea de que, al estar tan cerca, el Smart TV recibirá una mejor señal. Es decir, buscan evitar que haya molestas interrupciones mientras ven una serie o película en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ u otra plataforma de streaming.

¿Por qué no debes colocar el router al costado de tu Smart TV?

Por lo general, muchas personas agrupan varios dispositivos junto a su Smart TV. Además de un reproductor de DVD o Blu-ray, suele incluirse una consola de videojuegos, un home theater o un sistema de luces inteligentes. Aunque mantener todos estos aparatos juntos no representa un problema, ubicar el router en ese mismo espacio sí lo es. ¿Por qué?

Es posible que no lo sepas, pero los televisores y otros electrodomésticos grandes emiten ondas electromagnéticas que pueden interferir con la señal del router. Esto significa que, aunque tu Smart TV pueda tener una buena conexión, otros equipos más alejados podrían experimentar una velocidad de internet lenta o inestable, ya que la señal de Wi-Fi se ve afectada.

Vale resaltar que esta práctica no solo afecta su alcance y efectividad, también su rendimiento. Esto debido al calor que emiten los Smart TV cuando están encendidos. Si colocas un módem cerca de un televisor inteligente, su temperatura aumentará excesivamente, lo que podría hacer que se bloquee, funcione de manera inestable o incluso se dañe con el tiempo.

Aunque la mayoría de los routers están diseñados con sistemas de disipación de calor, la temperatura generada por el televisor puede ser lo suficientemente alta como para afectar su rendimiento. Afortunadamente, especialistas han revelado cuál debería ser la distancia óptima que debe haber entre el modem y el Smart TV para evitar estos inconvenientes. ¿Cuál es?

¿A qué distancia deben estar separados el Smart TV y el router?

Según los expertos de Xataka, un portal especializado en tecnología, la distancia ideal entre nuestro televisor inteligente y el router debe ser de aproximadamente 1.5 a 1.8 metros. Este espacio permite que la señal de Wi-Fi llegue sin interferencias y garantice una conexión estable. Es decir, se evitan bajas velocidades que afecten la reproducción de contenido en plataformas de streaming.

Ten en cuenta que, aunque esta es la distancia recomendada, no significa que no puedas colocar tu Smart TV un poco más lejos. De acuerdo a los especialistas de RedesZone, el televisor y el router pueden estar separados hasta por 10 metros; sin embargo, la calidad del Wi-Fi puede verse afectada, sobre todo si hay demasiados obstáculos, como paredes, puertas, etc.

Si notas que tu Smart TV recibe una señal débil de Wi-Fi, ya que se encuentra demasiado lejos del router, una solución efectiva es adquirir un repetidor de internet. Este dispositivo, que puedes hallar en diversas marcas y precios, te ayudará a mejorar la cobertura y estabilidad de la conexión, sobre todo si no puedes cambiar la ubicación del módem o el televisor.