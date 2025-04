¿No tienes la real ID en Illinois? Estos son los documentos alternativos que puedas usar antes de la fecha límite

La Real ID será obligatoria para vuelos domésticos y accesos a edificios federales en Estados Unidos a partir de mayo de 2025. Sin embargo, en Illinois, muchos ciudadanos aún no han tramitado este documento y buscan alternativas válidas mientras se acerca la fecha límite.

Afortunadamente, existen otros documentos que las autoridades aceptan temporalmente como identificación oficial. Aquí te contamos cuáles son, hasta cuándo puedes utilizarlos y por qué es importante estar preparado antes del plazo final.

¿Qué documentos puedo usar si no tengo Real ID en Illinois?

Si aún no has solicitado la Real ID, existen varias formas de identificación aceptadas por las autoridades federales. Entre ellas destacan:

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjetas de residencia permanente (Green Card)

Licencias de conducir emitidas por el gobierno federal

Documentos militares oficiales

Además, quienes posean una licencia de conducir estándar aún podrán utilizarla para actividades cotidianas dentro del estado, pero no será válida para abordar vuelos comerciales ni ingresar a instalaciones federales a partir del plazo indicado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Fecha límite para sacar la Real ID en Illinois

La fecha límite para contar con una Real ID en todo Estados Unidos es el 7 de mayo de 2025. A partir de ese día, este tipo de identificación será requerida para abordar vuelos domésticos y acceder a edificios federales. El proceso puede realizarse en cualquier oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Illinois.

Es recomendable iniciar el trámite con anticipación, ya que se requiere una combinación de documentos como prueba de identidad, residencia y número de Seguro Social. Las autoridades de Illinois también sugieren hacer una cita en línea para evitar largas esperas en los centros de atención.

¿Son lo mismo la Real ID y la licencia de conducir?

No, la Real ID y la licencia de conducir estándar no son exactamente lo mismo. Ambas te dejan manejar, pero solo la Real ID te sirve como identificación federal después de mayo de 2025. Si no la tienes, necesitarás un pasaporte u otro documento federal para volar o entrar a instalaciones oficiales.

Es fácil identificar una Real ID, ya que tiene una estrella dorada en la esquina superior derecha. Incluye mayores medidas de seguridad y verificación documental, además de ser una versión mejorada de la licencia de conducir.