Motorola actualiza la cámara de sus smartphones con sorprendentes mejoras [FOTOS]

Buenas noticias para los usuarios de Motorola. Llegó a la aplicación de la cámara una nueva actualización con estupendas características, la cual se encuentra disponible en aquellos smartphones con cámara doble incluidos en su portafolio de productos.

Usualmente, el apartado fotográfico de los dispositivos móviles no ofrecen ciertas funcionalidades que nos gustaría poseer, motivando a que busquemos aplicaciones alternativas para lograr efectos únicos en nuestras fotografías o vídeos.

La aplicación llamada ‘Moto Cámara’, que viene pre-instalada en los terminales Motorola, recientemente ha recibido una cantidad de novedades, que incluyen una nueva interfaz, filtros interactivos y demás herramientas, para mejorar la experiencia con la cámara y permitiendo conseguir mejores resultados en las fotografías y videos.

Moto Cámara puede ser actualizada a través de Google Play y a continuación te compartimos las características más resaltantes que ha traído esta renovación, junto a los modelos de teléfono en los que podemos encontrar disponible cada función:

Stickers de Realidad Aumentada

Gracias a la animación de realidad aumentada, ahora es posible colocar en nuestras fotos stickers de objetos y personajes virtuales en entornos reales. Esta función se activa al deslizar sobre el lado derecho de la interfaz y seleccionando la opción de Calcomanías en RA.

Disponible en: Moto Z3 Play, Moto G6 Plus, Moto G7 Plus, Moto G7 y Moto G7 Power.

Filtro interactivo

Se han incluido diferentes opciones de filtros para que el usuario las pueda aplicar antes de tomar cualquier fotografía o videos.

Disponible en: Moto G5S Plus, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, Moto G7 Plus, Moto G7 y Moto G7 Power.

Marca de agua

La cámara, desde el menú de configuración, ya nos permite colocar una marca de agua en la esquina de nuestras fotos y representará el modelo de móvil con el que se hizo la imagen.

Disponible en: Moto G5 Plus, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power y Motorola One.

Destaca colores

La funcionalidad, conocida como ‘efecto Splash’, ya está incluida nativamente en la cámara de Motorola y te permite destacar un solo color de la imagen, dejando todo lo demás en blanco y negro. Además el histograma concede el control y el ajuste de la luminosidad y exposición.

Disponible en: Moto G5 Plus, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, Moto G7 Plus, Moto G7 y Moto G7 Power.

Nivelador

Como su nombre lo indica, esta opción te permite ajustar las fotografías torcidas para que acomodes niveladamente.

Disponible en: Moto G5 Plus, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, Moto G7 Plus, Moto G7 y Moto G7 Power.