WhatsApp: estas son las nuevas funciones que llegan a tu teléfono por Navidad y Año Nuevo

Los desarrolladores de WhatsApp, la compañía estadounidense Meta, tienen la costumbre de lanzar actualizaciones que, por lo general, traen nuevas funciones que son bien recibidas por los usuarios de Android e iOS. Recientemente, se acaba de revelar que la empresa fundada por Mark Zuckerberg acaba de incorporar dos características para celebrar Navidad y Año Nuevo.

¿Qué funciones añadirá WhatsApp por Navidad y Año Nuevo?

Según revela El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, las nuevas funciones que llegan a WhatsApp no estarán disponibles de forma indefinida, si no por tiempo limitado. Hasta el 3 de enero de 2025, los usuarios de esta app de mensajería instantánea podrán utilizarlas cuando mantengan conversaciones con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

De acuerdo a la publicación, la primera novedad que aterriza en WhatsApp son nuevos efectos para nuestras videollamadas. A partir de ahora, todos los usuarios de la plataforma pueden activar un filtro festivo de Navidad o un filtro especial para celebrar el Año Nuevo. Esto permite que las videollamadas con tus contactos sean más dinámicas y atractivas.

Además de los nuevos filtros para videollamadas, WhatsApp ha introducido otra función interesante: las reacciones animadas. Los usuarios notarán cinco nuevos emojis para reaccionar a los mensajes de sus contactos. Al seleccionar una de estas nuevas reacciones, tanto quien la envía como el destinatario, podrán disfrutar de una animación de confeti.

Finalmente, la última novedad que han implementado en WhatsApp son los stickers de Navidad y Año Nuevo que podremos descargar gratis en nuestro teléfono inteligente. Para poder habilitar estas pegatinas, disponibles en Android e iOS, solo tendremos que abrir la aplicación y entrar a la tienda de stickers. Desde ahí podrás activarlos en segundos.

¿Cómo tener estas nuevas funciones de WhatsApp?

Para tener las nuevas funciones que Meta incluyó por Navidad y Año Nuevo, los usuarios de WhatsApp deberán ingresar a Play Store o App Store, las tiendas oficiales de Google y Android, respectivamente, y actualizar la aplicación. En caso no haya una actualización disponible, no debes preocuparte, ya que se está activando de forma progresiva. Recuerda que solo tendrás hasta el 3 de enero.