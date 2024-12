¿Cómo forzar el reinicio de un smartphone que está 'congelado' o tiene la pantalla negra?

Hace algunos años, cuando los teléfonos inteligentes tenían baterías removibles, forzar el reinicio era un proceso sumamente sencillo, ya que solo debías destapar el smartphone y retirar la batería por unos segundos. Esta acción era muy popular entre los usuarios, sobre todo cuando su celular se quedaba 'congelado' (no respondía) o mostraba la pantalla negra.

No obstante, con el paso de los años, los fabricantes empezaron a desarrollar móviles con diseños 'unibody', los cuales tienen una estructura sellada. Es decir, los usuarios ya no pueden abrir sus dispositivos para extraer la batería, solo un técnico especializado en reparar celulares puede hacerlo, siempre y cuando tenga las herramientas adecuadas.

Aunque para un usuario común sea imposible retirar la batería de su smartphone, eso no significa que no se pueda forzar el reinicio del equipo si llega a 'congelarse' o tiene la pantalla negra. Quizás no lo sepas, pero los sistemas operativos más usados en la actualidad (Android e iOS) tienen mecanismos que te permiten hacerlo.

¿Cómo forzar el reinicio en un teléfono Android?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, los teléfonos fabricados por Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme, Honor, Oppo, Vivo, entre otras marcas que usan Android como sistema operativo, incluyen combinaciones que nos permiten forzar el reinicio del smartphone en caso de que presente algún problema. Aquí te mostramos las principales:

Mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos o más tiempo

Pulsa el botón de encendido y el botón de bajar volumen. Tienes que hacerlo por varios segundos

Presiona el botón de encendido y el botón de subir volumen. Deberás hacerlo por 10 segundos o más

Oprime el botón de encendido y los dos botones de volumen. Hazlo por varios segundos, hasta que se reinicie el equipo

¿Cómo forzar el reinicio en un iPhone?

Si tienes un teléfono diseñado por Apple, también contarás con combinaciones para forzar el reinicio, aunque estas varían según el modelo. Si posees un iPhone más antiguo (del iPhone 8 hacia atrás), deberás usar un método específico. En cambio, modelos más recientes (iPhone X en adelante), necesitarán otro truco. Te los explicamos a continuación: