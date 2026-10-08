Norma Martínez: “Siempre defenderé el teatro como un bastión de humanidad”

Norma Martínez nos responde desde el Teatro Julieta, donde estrena una obra como productora. A unas cuadras de esa sala teatral, de jueves a domingo, se traslada al Británico, donde dirige La mujer de negro con Alberto Ísola y Nicolás Galindo.

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Con Ísola, la directora ha trabajado en varias obras como actriz. En Días felices, estrenada en la pandemia con una temporada mixta (virtual y presencial), ambos regresaban al teatro y Martínez interpretaba a Winnie, una mujer que aparecía en el escenario cubierta hasta la cintura con un montículo de arena sin poder moverse para hablarnos de la desesperanza y del heroísmo. “Yo siento que fue como una graduación, como un máster actoral, porque creo que nunca he hecho algo tan difícil. Alberto y yo nos conocemos tanto y compartimos un mismo lenguaje, una misma pasión, un mismo amor, y una serie de referentes, porque somos los dos unos freaks del cine, del teatro y de la literatura (sonríe)”.

¿Qué significa dirigir a uno de tus maestros?

Es muy emocionante. Es maravilloso comprobar día a día en este proceso que mucho de lo que sé se lo debo a él y que ha sido uno de los artistas que más ha influido en mi trabajo. Como bien dices, ha sido un maestro para mí y significa, a ver, algo debo haber hecho bien, digo yo, para tener el privilegio de dirigir esta obra con él y el equipo.

La mujer de negro es una obra de terror y has dicho que es un género desconocido para ti. Sin embargo, también es una obra sobre los fantasmas internos, ¿no?

Por supuesto, es una obra sobre el teatro disfrazada de un cuento de fantasmas, para mí. Este hombre se acerca al teatro justamente para liberarse de un demonio que tiene adentro, ¿no? Pero que se representa como un fantasma.

Terminó el rodaje de tu primera película como guionista (Exploraciones silvestres), pero es un momento en que desde la clase política los llaman privilegiados. También hay leyes cuestionables y cambios en los presupuestos. ¿A qué responde esto?

De alguna manera, siempre los artistas se han visto como un grupo que amenaza el orden, pero esa es la labor también del artista: digamos sacudir el pensamiento, motivar a la reflexión. No creo que todos los artistas sean ni caviares, ni privilegiados, al contrario. Tú sabes las dificultades enormes que tenemos para sacar adelante nuestros proyectos. Yo tengo una situación muy privilegiada, sí, pero llevo más de 30 años en este trabajo y he pagado el piso en las distintas áreas. Y sigo esforzándome cada día para dar lo mejor, porque hoy puedo tener este año lleno de trabajo, pero el siguiente no.

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Bueno, si no se deroga la ley que crea el Colegio de Artistas, no podrías ingresar.

Definitivamente, no como muchísimos otros compañeros. Entonces, agregarle inestabilidad a nuestro trabajo es un poco ponernos el camino mucho más cuesta arriba. ¿A qué se le tiene miedo? ¿Hay un interés económico o político? El Colegio de Artistas es una idea tan ridícula que no existe en ninguna parte del mundo.

En medio de estas discusiones se olvida a los artistas de las regiones o a los proyectos más independientes, ¿no?

Evidentemente, en todo caso, las leyes deberían orientarse a crear las filiales de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), por ejemplo, en todas las provincias del Perú. ¿Cómo es posible que haya lugares donde no puedas acceder a una educación pública artística? Ahí deberíamos estar apuntando, buscando fortalecer nuestro arte. La cultura también es desarrollo, es identidad y nos hace más empáticos, más sensibles; nos hace mejores personas. ¿Por qué no deberíamos apoyar eso? Cuando se van recortando las ventanas de pensamiento, tenemos que luchar por ellas. Defender el debate y las ideas diferentes.

Fuiste conductora de Sucedió en el Perú, un espacio para la historia y la educación. ¿Qué piensas cuando desde el Ejecutivo se anuncia el retiro de una “agenda ideológica” que proponía un enfoque inclusivo?

Nos quieren hacer creer que el pensamiento y la educación inclusiva son solo de izquierda, pero no. Eso es desarrollo, es evolución. El estar despierto, el famoso movimiento woke, no es de izquierda, es un movimiento humanista que nos vendría bien a todos. No sé si (el gobierno) quiere volver a la repetición para estudiar en lugar del pensamiento crítico.

¿Qué debe hacer el artista en tiempos de posverdad?

Yo creo que mi trinchera va a ser siempre defender la cultura, defender el arte y defender el teatro como un bastión de humanidad. Un bastión donde todavía puedes sentirte humano. Finalmente, contamos historias para reflejarnos en ellas. Y volviendo un poco a La mujer de negro, en estos días he vuelto a ver una sala que no se mueve, no suena un celular. O sea, es tener un espacio que ocurre en otro tiempo, en otra realidad, y dejarnos llevar por esas sensaciones, me parece que hoy en día es un lujo que tenemos que defender.