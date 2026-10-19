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Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huarochirí esta mañana, según IGP

El sismo de hoy registró a 8 kilómetros al noreste de San Mateo, Huarochirí, y se produjo a una profundidad de 15 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima
Sismo en LimaFoto: IGP
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Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 07:08 horas 8 kilómetros al noreste de San Mateo, Huarochirí, en Lima. El temblor de hoy, 19 de octubre, tuvo una profundidad de 15 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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