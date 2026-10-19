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Sociedad

Caral Raymi 2026 será con ingreso libre: fechas, actividades y más sobre la fiesta de la primera civilización de América

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de la iluminación de los edificios piramidales y participarán en ceremonias culturales, danza y música, destacando la historia de Caral.

Caral Raymi 2026
Caral Raymi 2026Composición LR / Andina
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La Ciudad Sagrada de Caral-Supe, ubicada en la provincia de Barranca, región Lima, será escenario del Caral Raymi 2026, la fiesta de la primera civilización de América programada para este viernes 23 y sábado 24 de octubre. Las actividades organizadas por la Zona Arqueológica Caral (ZAC), Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura (Mincul), están dirigidas al público en general y el ingreso será gratuito.

La celebración conmemora los 32 años de investigaciones arqueológicas, conservación y puesta en valor de Caral, considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Conoce en esta nota las actividades que se realizarán durante la jornada y las opciones disponibles para viajar a la zona y disfrutar de una experiencia diferente en una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

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Caral Raymi 2026: actividades el 23 y 24 de octubre

El viernes 23 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de la iluminación de los principales edificios piramidales de la Ciudad Sagrada de Caral. Esta experiencia se realiza por única vez en el año y permite apreciar de una manera diferente la monumentalidad de este antiguo centro urbano.

La programación también incluye una ceremonia de reconocimiento a la Pachamama en el cerro Gozne, con ofrendas simbólicas en el denominado “altar del fuego”. También se presentará una escenificación de los valores de Caral, con la participación del “Señor de Caral” y representantes de los centros urbanos vecinos, además de espectáculos de música y danza.

Para el sábado 24 de octubre, se proyecta acercar al público a los conocimientos de la Civilización Caral mediante recorridos por el Centro de Interpretación y el “Túnel de la Ciencia”, espacios que permiten conocer las investigaciones arqueológicas y los principales aportes de esta sociedad milenaria.

La experiencia se complementará con “Caral Virtual”, una propuesta inmersiva de realidad virtual, y talleres de integración inspirados en los saberes ancestrales, dirigidos a niñas, niños y público en general. Además, habrá una feria de productos artesanales y agropecuarios del Valle de Supe, denominado Catu Caral, y un festival artístico con danzas tradicionales y otras expresiones culturales, programado desde el mediodía en el Centro de Recepciones de Visitantes.

¿Cómo viajar a la Ciudad Sagrada de Caral?

Quienes deseen participar en el Caral Raymi 2026 pueden organizar su visita por cuenta propia y trasladarse hasta la Ciudad Sagrada de Caral. Se recomienda planificar el viaje con anticipación, considerar el tiempo de traslado y verificar las indicaciones para llegar al sitio arqueológico.

También pueden consultar por el viaje organizado de Viajes Culturales, programa de la Zona Arqueológica Caral que contempla una experiencia especial por el Caral Raymi y visitas a la Ciudad Sagrada de Caral y al sitio arqueológico de Peñico. Para conocer las condiciones, los costos y las reservas, puede comunicarse al 955 881 340.

El ingreso a las actividades del Caral Raymi será gratuito. Para una mejor experiencia, se aconseja llevar ropa y calzado cómodos, protección solar, agua para el camino, dinero en efectivo y seguir las indicaciones del personal durante la visita. Recordar que el único operador de telefonía en el sitio arqueológico es Claro.

Datos:

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