El exitoso método usado por tres primeros puesto de la UNI para ingresar a admisión 2025-I: "Tomaba 5 o 10 minutos"

Es sabido que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es uno de los centros universitarios nacionales más difíciles de ingresar a una de sus carreras que ofrece. Cada año, miles de jóvenes se ponen a prueba contra uno de los exámenes de admisión más exigentes del país y que genera las mayores competencias por una de las plazas que solo alcanza para unos pocos. En este examen de admisión 2025-I, de los 6.600 postulantes, solo ingresaron alrededor del 16%, es decir, 1.100.

Sin embargo, tres estudiantes, todos de 17 años, lograron obtener los primeros puestos en esta primera prueba de admisión anual, pero con métodos innovadores que no solo aplica a la persistencia, sino a la salud mental y el bienestar físico.

Métodos fuera de lo común

Rodrigo Eneque, estudiante dedicado y comprometido, entendió que la preparación no solo está en la exigencia del esfuerzo, sino también en la estabilidad emocional y salud mental. Él cuenta que, con el tiempo, logró manejar sus pensamientos negativos con una estrategia que fue su clave para meditar: "Me tomaba cinco o diez minutos para poner mi mente en blanco. Eso me ayudó muchísimo a mejorar mi concentración".

A diferencia de Rodrigo, Adrián Cordero tomó una decisión totalmente radical: mudarse cerca a su academia. Habló con sus padres, con quienes vive ahora en San Juan de Lurigancho, y acordaron alquilarle un cuarto cerca de la institución debido al estrés de los largos viajes en el tráfico. Él vivió durante meses solo enfocado en sus estudios. Los fines de semana visitaba a sus padres para hablar con ellos, quienes le preguntaban todo tipo de temas, "como si fueran mis psicólogos", relata Adrián.

Adrián Cordero, segundo puesto del examen de admisión UNI 2025-I. Foto: Andina

Mientras tanto, JeanPier Díaz se centró en la disciplina y la organización. Como primer paso, ordenó sus días con horarios fijos: "Estudiábamos de 8 a.m. a 2 p.m., almorzábamos una hora y luego seguíamos de 3 a 6 p.m. En casa repasaba hasta las 11 o 11:30 de la noche y al día siguiente me levantaba a las 5:30 a.m.". Luego priorizo sus momentos de esparcimiento con su familia, como hacer deportes o jugar, siendo momentos fundamentales para mantener su equilibrio.

Encontrar tu propia estrategia

En una ceremonia especial, la UNI reconoció a Rodríguez Leonardo Eneque Chávez, el primer puesto que obtuvo 1,630,200 puntos y que estudiará Ingeniería Mecatrónica. También a Adrián Iker Cordero Cristóbal, el segundo lugar con 1,629,640 puntos, quien cursará la carrera de Ingeniería de Software. Y por último, a JeanPier Joaquín Díaz Osis, el tercer puesto que alcanzó 1,608,080 puntos, y eligió la profesión de Ingeniería Económica. Todos juntos tienen una mínima diferencia en puntajes.

Rodríguez, Adrián y JeanPier en la foto ceremonial de la UNI. Foto: Andina

Los tres primeros puestos remarcan que ingresar a la UNI fue difícil, pero para nada imposible. Ellos encontraron su método único con base en sus situaciones y personalidades, combinando también el esfuerzo, disciplina y sobre todo la estabilidad emocional y mental. Hoy, como muchos de los universitarios, empiezan una de las etapas que marcan la diferencia en sus vidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.