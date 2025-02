Recuperan auto robado hace un año en Huancayo, pero PNP no lo devuelve : "Ya verá el perito cuando lo hace"

Un hombre denunció que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) no le devuelven su minivan, que fue robada hace un año en las inmediaciones del colegio de su menor hija, en el distrito de Comas, y encontrada hace un mes en Huancayo. El ciudadano denuncia que los agentes solo le quieren devolver el motor.

Ante el proceso llevado a cabo por la PNP, la víctima informó al respecto ante la Inspectoría de dicha institución, con el objetivo de que se verifique si el personal de la Policía cumplió con el procedimiento adecuado al momento de encontrar su vehículo, y al devolverle la unidad completa.

Vehículo es encontrado luego de ser robado en Huancayo, pero PNP no lo devuelve a propietario

Carlos Saldivar, víctima del robo, señaló que luego de un año fue contactado por efectivos de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Huancayo y que ellos le informaron que encontraron su minivan en dicha región.

"Por lo que he podido recabar información, no han seguido aparentemente un procedimiento porque este indica que la Diprove de Huancayo se debió de haber comunicado con la Diprove de Lima y la Diprove de Lima recién notificarme", declaró en diálogo con Latina Noticias.

Asimismo, indicó que les pidió a los agentes de la PNP de Huancayo poner su vehículo a disposición de las autoridades de Lima; sin embargo, ellos no le indicaron que dicho medida no era posible. Además, señaló que cuando pudo ver su minivan se percató que esta unidad no contaba con radio y que los asientos estaban desmontados.

"Me llamó mucho la atención, porque si van a ver las series del motor, pues lo buscan desde el motor, no desde la parte de atrás. Si ven carrocería, los códigos están en las partes laterales justo en la parte del motor. Cuando me acerco a la parte de adelante, veo el tablero y veo que la radio no estaba, solo habían dos cables sueltos", añadió.

Además, señaló que el número de su motor no pudo corroborado con la carrocería porque este había sido limado y, ante esta situación, el efectivo policial le dijo que el proceso de devolución de su vehículo iba a demorar, y que solo le podían entregar su motor.

"El suboficial me dijo 'ya verá el perito cuándo lo hace' y que en el peritaje no están colocando el tema de la computadora porque si lo colocan, mi vehículo va a salir desmantelado. También, me señaló que si está apurado, él hablaría con la fiscal para que disponga que se retire el motor, que es lo único que se pudo evidenciar hasta el momento que coincide, para que le devuelvan el motor", dijo.

"Me he sentido maltratado, frustrado y decepcionado", dijo víctima de robo sobre trato de la Policía

El señor Saldivar indicó que ante el procedimiento llevado a cabo por la Policía Nacional y el trato que recibió por parte de los efectivos policiales que lo atendieron, se sintió "maltratado, frustrado y decepcionado".

"Si existe un procedimiento específico, por qué no se cumplió y si no existe, por qué no se elabora un procedimiento para que todas las dependencias sigan un procedimiento y no cada una actúe de acuerdo al criterio del efectivo", manifestó.