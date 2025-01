El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha dictado una medida cautelar en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y ordena la suspensión de las demoliciones de viviendas en el AAHH Luis Felipe de las Casas Grieve II, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

La medida cautelar emitida por el indicado 3er Juzgado Constitucional, ordena de manera provisional, a la MML a no utilizar la “medida correctiva” de “demolición total o parcial” como “medida provisional” conforme al artículo 16 de la Ordenanza N° 2200, modificada por la Ordenanza N° 2666, publicada el 26 de octubre de 2024 cuando se trate de viviendas ocupadas, conforme a las consideraciones establecidas en la resolución cautelar.

Este fallo representa una victoria significativa para los pobladores del AAHH Luis Felipe de las Casas Grive II de SJM, quienes han luchado por el reconocimiento de sus derechos y por la protección de sus viviendas, durante 2 meses de vigilia en las calles.

Al respecto, Jorge Luis Guevara, abogado de los pobladores de este AAHH explicó a La República que este asentamiento humano era lo último que faltaba para demoler.

"Esos predios aun no han sido demolidos. Es por eso que esta medida es importante, no solo habla de 5 predios, menciona también que no se puede utilizar la medida de demolición en los procedimientos sancionadores que viene utilizando la municipalidad. Dentro de los considerandos ahí menciona que esa medida debe ser para todos los predios de uso vivienda que tiene el asentamiento humano".

Explicó que los señores de ese AAHH Luis Felipe de las Casas son de edad 80 años, que ellos estaban tomando medidas de encadenarse y que pedían que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no los bote arbitratriamente, el juez ha atendido su solictud cautelar.

Finalmente indicó que el trazo actual comprende ampliación de pistas y veredas, pero que la MML está confundiendo con la Vía Expresa Sur, y no debería comprometer al AAHH Luis Felipe de las Casas "porque el trazo actual es el que ya se liberó, ya no tendría porqué afectar al AAHH".