Un youtuber peruano, conocido por explorar los sabores de América Latina, decidió visitar Bolivia para descubrir de primera mano la riqueza de su cocina. Durante su recorrido, visitó un restaurante especializado en empanadas salteñas, un platillo icónico del país altiplánico. La experiencia, que prometía ser exclusivamente culinaria, tomó un giro interesante cuando el joven hizo comparaciones entre estas empanadas y las tradicionales de Chile, generando reacciones encontradas entre sus seguidores.

En el restaurante boliviano, el creador de contenido optó por probar una amplia variedad de empanadas: de pollo picante, hawaiana, vegetariana y de hojaldre. Además, acompañó su comida con un refresco de tumbo, una bebida típica de la región que describió como "una versión más sofisticada que el maracuyá". Aunque elogió la sazón y la hospitalidad del lugar, algunos comentarios críticos sobre las diferencias culturales en la manera de consumir ciertos alimentos desataron la controversia.

Peruano compara gastronomía de Bolivia con la de Chile

Durante la degustación, el youtuber resaltó características únicas de las empanadas salteñas. Según su descripción, la masa ligeramente dulce y la textura jugosa pero no desbordante fueron algunos de los puntos fuertes de este platillo boliviano. “Riquísimas, suavecitas, exquisitas. Creo que el éxito de estas empanadas es que son bien jugosas por dentro, pero no se te chorrean, lo cual es bueno, a diferencia de las empanadas chilenas”, comentó con entusiasmo.

Sin embargo, no todo fueron elogios. El peruano se mostró sorprendido por algunas costumbres locales, como el hecho de que el ají se sirviera entero y no en forma de crema o salsa, como es común en Perú. “Así no se come el ají,” afirmó categóricamente. Además, le pareció curioso que en Bolivia no se acostumbre acompañar las empanadas con limón, una práctica habitual en su país. “Tienen que aprender a comer”, dijo en tono jocoso, lo que provocó opiniones divididas entre quienes vieron estas observaciones como innecesarias.

En cuanto a las comparaciones con las empanadas chilenas, el peruano señaló que estas últimas son más saladas, mientras que las bolivianas destacan por su dulzura y textura. "Chile tiembla por las empanadas bolivianas. Ahora no sabría decir cuál es más rica. Eso está para hacer una competencia mundial. ¿Cuáles son las mejores empanadas, las bolivianas o las chilenas?. Las dos están buenas, solo que la empanada chilena es más salada, estas son dulces.", concluyó el youtuber

¿Que dijo el peruano sobre la gastronomia boliviana?

A pesar de las diferencias culturales y las comparaciones, el youtuber concluyó su experiencia destacando la calidad de las empanadas salteñas. “Tienen muy buena sazón en Bolivia", comentó. También hizo énfasis en que la hospitalidad boliviana dejó una impresión positiva en su recorrido. "La gente de Bolivia me hace recordar a México, por que son super amables, eso me gusta”, señaló el youtuber

Este intercambio de sabores y costumbres entre países sudamericanos no solo evidencia la diversidad culinaria de la región, sino que también invita a reflexionar sobre la riqueza de las tradiciones gastronómicas locales.