Taxis por aplicativos elevan precios por obras en Lima y usuarios exponen su indignación en redes: "S/55 de Rímac a San Miguel"

Las obras que se realizan en distintas partes de Lima han traído consigo un nuevo motivo de molestia para los ciudadanos: el incremento significativo en las tarifas de taxis por aplicativos. Lo que antes era una alternativa accesible para movilizarse, ahora representa un fuerte golpe a los bolsillos de los usuarios, especialmente en rutas que cruzan distritos afectados por trabajos de infraestructura vial.

Durante las últimas semanas, esta problemática ha tomado fuerza en redes sociales, donde cientos de limeños han compartido experiencias y denunciado los altos precios. Según ellos, el tráfico provocado por construcciones en avenidas principales incrementa el tiempo de traslado, lo que a su vez eleva las tarifas dinámicas que aplican las plataformas digitales de transporte.

Usuarios se quejan por excesivos precios de taxis por apps en Lima

Los comentarios de usuarios indignados no se hicieron esperar. La cuenta en Twitter ‘Ciudadano Cae’ encendió la conversación con una publicación que reflejó la realidad de muchos limeños: “Esta Navidad no habrá regalos, toda la gratificación se me fue pagando taxis carísimos en Lima”. A partir de ese tuit, otros ciudadanos comenzaron a relatar sus propias experiencias.

Comentarios en X

Entre las quejas más comunes se encuentran rutas como la que conecta el Rímac con San Miguel, donde los usuarios reportan pagos de hasta 55 soles; o de Jesús María a Surco, por 50 soles. Incluso distancias cortas, como de Miraflores a Barranco, alcanzan tarifas de 25 soles, lo que usualmente costaba menos de la mitad. Estos costos no solo afectan a quienes usan taxis por comodidad, sino también a aquellos que, ante el deficiente transporte público, optan por estas aplicaciones como una medida de seguridad. A continuación, algunos ejemplos de los costos que han indignado a los limeños:

De Rímac a San Miguel: 55 soles

55 soles De Jesús María a Surco: 50 soles

50 soles De Surco a Miraflores: 40 soles

40 soles De Salamanca a Magdalena: 32 soles

32 soles De San Isidro a Surco: 40 soles

40 soles De Surco a Lince: 40 soles

40 soles De Miraflores a San Isidro: 30 soles

30 soles De Barranco a Surco: 40 soles

40 soles De Barranco a Magdalena: 35 soles

35 soles De Pueblo Libre a San Borja: 52 soles

La situación se agrava debido a obras como la construcción paralizada de un puente en la bajada Armendáriz, que conecta Miraflores con la Costa Verde. También están los retrasos en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, en el cruce de Universitaria con Venezuela. Estos trabajos, aunque necesarios, han ocasionado embotellamientos en puntos críticos de la ciudad, aumentando el tiempo de traslado y, por ende, los costos.

Lima tiene el peor tráfico de Latinoamérica

El caos vehicular en la capital peruana no es una novedad, pero recientes estudios confirman que Lima lidera la lista de ciudades con el tráfico más lento de América Latina. Según la Asociación Automotriz del Perú, la velocidad promedio en horas punta es de apenas 17 kilómetros por hora en la mañana y 15.4 kilómetros por hora por la noche. Esto contrasta con ciudades como Santiago de Chile, donde los vehículos se desplazan a 27.5 km/h en la mañana y 25.2 km/h al anochecer.

Karstein Kunckel, presidente de dicha institución, señaló que esta situación es el resultado de una falta de planificación urbana a largo plazo. "Hemos involucionado en los últimos cinco años por la falta de previsión y planificación a largo plazo. Todos fueron correctivos urgentes que se tuvieron que hacer. Pero nadie se preocupó de cómo iba a crecer Lima en el futuro y cómo deberían ser las vías para el futuro. Recién el Ministro actual está tomando acciones liberando muchos estudios de vías rápidas que son urgentes, y que debieron ser planificadas hace 10 años", declaró. Además, resaltó que las soluciones actuales son correctivos temporales que no abordan la raíz del problema.

El impacto de este tráfico lento se refleja directamente en el tiempo y los costos de transporte. Las tarifas de taxis por aplicativos se ajustan según la demanda y las demoras, lo que las convierte en una opción cada vez más costosa para los limeños. En épocas como la Navidad, cuando el tránsito empeora, el problema se intensifica.