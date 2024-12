Brisita Navideña 2024 llegará para tres grupos importantes en República Dominicana: quiénes son y cómo cobrar el bono navideño

El Bono Navideño 2024 ya está disponible para los beneficiarios en República Dominicana. Desde finales de noviembre, miles de familias dominicanas han comenzado a recibir este subsidio económico, que promete aliviar los gastos durante las festividades de diciembre.

El presidente Luis Abinader ha facilitado la entrega del Bono Navideño 2024 mediante una tarjeta especial para los beneficiarios, simplificando así el proceso de cobro. Sin embargo, para acceder a este beneficio, es importante conocer los requisitos y los pasos necesarios. En esta guía, te explicamos si eres beneficiario y cómo puedes obtener tu bono.

Brisita Navideña 2024: ¿quiénes son los beneficiarios del bono?

La directora general de Supérate, Gloria Reyes, destacó que "La Brisita Navideña" se está entregando exclusivamente a aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos, que han sido clasificadas en tres grupos:

Jubilados

Desempleados

Personas de bajos ingresos

Además, se incluyen los hogares categorizados como ICV-1 e ICV-2 en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Reiteró que para ser elegible al Bono Navideño, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: estar desempleado o recibir un salario formalizado por la TSS que no exceda los 30,000 pesos mensuales.

¿Cómo puedo retirar el Bono Navideño 2024?

Los beneficiarios recibirán una tarjeta Mastercard Banreservas con un monto de 1,500 pesos, que deberán retirar durante los operativos organizados por las instituciones correspondientes. Para activar la tarjeta, los beneficiarios deben llamar al número 809-920-2004, y presentarse con su cédula de identidad. El Bono Navideño estará disponible hasta el 30 de junio de 2025.

Bono Navideño 2024: ¿Todos los que aparecemos en la plataforma oficial podemos sacar el dinero?

Gloria Reyes explicó que, aunque algunas personas puedan aparecer en la plataforma de consulta del Bono Navideño 2024, esto no garantiza que sean beneficiarias de este apoyo económico del gobierno. Aseguró que varios personajes públicos que aparecieron en la plataforma no cumplen con los requisitos necesarios para recibir el bono.

Además, la funcionaria puntualizó que la plataforma de verificación está alimentada con los datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Esto significa que si una persona no está cotizando en la TSS (es decir, si está desempleada, desocupada o pensionada), no podrá calificar para el bono. Reyes aclaró que este es el motivo por el que se ha detectado la aparición de personas que no cumplen con los requisitos, a pesar de que se encuentren en la plataforma.

Lugares de entrega para el Bono Navideño 2024 en República Dominicana

Club Los Bomberitos, Los Guandules

Días: 3 y 4 /16 y 17

Parroquia San Gabriel, Mejoramiento Social

Días 05 y 06

Escuela San Martín de Porres, María Auxiliadora

Días 7 y 8

Local Comunitario Escos, Guachupita, frente a la cancha

Días 9 y 10

Club Billy Thompson, Mejoramiento Social (La Fuente)

Días 11, 12 y 13

Escuela Capilla Nuestra Sra. De la Altagracia, Respaldo 10 (27 de febrero)

Días 14 y 15

Club Los Pioneros, Villas Agrícolas

Días 3 y 4

Dispensario Médico, Villas Agrícolas

Días 5 y 6

Club Mauricio Báez, Villa Juana

Días 7 y 8

Fiscalía de Villa Juana

Días 9 y 10

Consejo de Desarrollo Barrial, Villa Consuelo

Días 11 y 12

Iglesia Espíritu Santo, Villa Consuelo

Días 13 y 14

Consejo de Desarrollo Barrial, Villa Francisca

Días 15 y 16