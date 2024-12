La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha sido, durante décadas, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Perú, especialmente en áreas como ingeniería y telecomunicaciones. Su riguroso proceso de admisión, conocido por ser uno de los más difíciles del país, marca el inicio de un camino académico que exige gran dedicación. Sin embargo, un egresado de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, Alejandro, compartió su experiencia en una entrevista para el canal de YouTube 'Enrro240', ofreciendo un mensaje diferente. Aunque reconoce la calidad académica de la UNI, Alejandro afirma que no es necesario "sufrir" tanto para alcanzar el éxito profesional, y advierte a los futuros postulantes que existen alternativas igual de válidas y menos exigentes.

Ingeniero de la UNI lanza mensaje a futuros postulantes

El ingeniero se dirigió a los futuros postulantes de la UNI en su entrevista para 'Enrro240', ofreciendo un consejo claro: no es necesario sufrir tanto para alcanzar el éxito profesional. Según él, el proceso de ingreso y los años de preparación no garantizan, en muchos casos, una formación que prepare adecuadamente a los estudiantes para el mundo laboral.

"No necesitas obsesionarte con la UNI (...). No necesitas estar en la UNI para ser exitoso, se puede con una carrera técnica" señaló Alejandro como consejo para los futuros postulantes. Con estas palabras, el ingeniero desafía la idea popular de que ingresar a la UNI es la única opción para tener una carrera exitosa en ingeniería. El egresado hace un llamado a reflexionar sobre otras alternativas, como la UNMSM o la Callao, incluso universidades particulares, que pueden ofrecer una educación más alineada con las necesidades del mercado actual.

El egresado resaltó que, aunque el nombre de la universidad puede ser un plus para algunos empleadores, no basta por sí solo para garantizar el éxito. Incluso menciona que el enfoque tan académico y teórico de la UNI, aunque respetado, no es suficiente para desarrollar habilidades prácticas esenciales en el entorno laboral actual.

Ingeniero confiesa que se arrepiente de haber estudiado en la UNI

Durante la entrevista, el ingeniero también confesó que, con el tiempo, se arrepiente de haber elegido la UNI para su formación profesional. A pesar de que reconoce la alta reputación de la universidad, considera que las dificultades y el sacrificio no fueron proporcionales a los resultados obtenidos. Alejandro compartió que muchos de sus compañeros, al igual que él, salieron con un conocimiento limitado sobre lo que realmente se necesita en el campo laboral.

"Hay mejores formas (de estudiar ingeniería). El mejor ejemplo son los profesores (de la UNI). ¿Qué profesor tiene a su hijo en la UNI? Todos los hijos de los profesores están en colegio (universidad) particular, porque saben eso. El profesor UNI ha sufrido y saben bien que va a tener que postular, así que mejor saliendo del colegio, lo manda a una universidad particular, para que estudie y salga al mundo laboral", comentó Alejandro. Con estas palabras, señaló que incluso los propios profesores de la UNI envían a sus hijos a universidades privadas, conscientes de las limitaciones del sistema de la universidad pública.

Ingeniero critica la enseñanza de la UNI

Uno de los puntos más críticos de el ingeniero fue la metodología de enseñanza de la UNI, especialmente en lo que respecta a la desactualización de su currículo. Según el joven ingeniero, muchos de los cursos impartidos son muy teóricos y carecen de la actualización necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo tecnológico actual. Alejandro explicó que el sistema académico de la UNI no ha logrado ponerse al día con los avances de la industria, lo que deja a los estudiantes en desventaja cuando ingresan al mercado laboral.

"Los cursos que se enseñan son bastante básicos, te enseñan así ralito. Y actualmente la tecnología está (arriba). Entonces no hay nivel de comparación de lo que te enseña el mundo laboral. Y acá te matan (estudiando) con: 'tienes que aprender la fórmula, hazlo bien, si no, cero'", indicó el ingeniero, explicando que, aunque la universidad es excelente en la formación teórica, carece de la preparación práctica que demandan los empleadores de hoy. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y el sistema educativo de la UNI no ha sabido adaptarse a esos cambios, según su experiencia.

¿Qué carreras se enseñan en la UNI?