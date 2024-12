Delincuentes detonan explosivo en cochera de empresa de transportes en Piura y piden cupos de S/100.000

La madrugada del domingo 15 de diciembre, una explosión estremeció el distrito de 26 de Octubre, en Piura. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la cochera de la empresa de transporte Súper Star, dejando daños materiales y un claro mensaje de extorsión. Los atacantes exigen a los propietarios el pago de 100.000 soles para cesar las agresiones y garantizar la continuidad de sus operaciones.

El estallido ocurrió alrededor de las 2:00 a.m., alarmando a los vecinos de la zona. La onda expansiva afectó seriamente la infraestructura de la cochera. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero el temor y la incertidumbre se apoderaron de la comunidad y del gremio de transportistas.

Policía de Piura investiga atentado en empresa de transportes

Tras el atentado, el personal de la comisaría de 26 de Octubre se presentó en el lugar para recoger evidencia e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades confirmaron que el ataque tiene como móvil la extorsión, una práctica delictiva que se ha incrementado en la región en los últimos años.

Sujeto prendió fuego y huyó. Foto: captura de pantalla/ Cámaras de seguridad

Transportistas de Piura bajo amenaza desde el 2023

Este no es un hecho aislado, transportistas de la provincia de Piura vienen denunciando amenazas y actos de violencia desde 2023. Varias empresas han recibido llamadas y mensajes intimidatorios exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus instalaciones, unidades o personal. Aquellas que no han accedido a las demandas han sufrido atentados similares y robos a autobuses en plena operación.

Un empresario del transporte, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, declaró: “Nos tienen entre la espada y la pared. Si no pagamos, destruyen nuestros vehículos y ponen en riesgo a nuestros trabajadores y pasajeros. Vivimos en constante miedo”.

Exigen mayor seguridad

Frente a esta creciente ola de violencia y extorsión, los transportistas de la región han elevado su voz de protesta. Exigen al Gobierno Central y al Ministerio del Interior que adopten medidas drásticas y urgentes para combatir la delincuencia organizada en Piura.

“No podemos trabajar en estas condiciones. Necesitamos más presencia policial, operativos contundentes y protección real para nuestras empresas. La delincuencia nos está superando y el Estado no puede seguir ignorando esta situación”, reclamó un representante del gremio de transportistas.

Crisis de inseguridad en la región

La situación de inseguridad en Piura ha alcanzado niveles críticos, afectando no solo al sector Transporte, sino a toda la población. Los ciudadanos temen que, de no tomarse acciones inmediatas, estos actos delictivos sigan propagándose y paralicen importantes actividades económicas de la región.