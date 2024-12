Empresa Translima denuncia cobro de cupos para cruzar determinadas zonas: "Si pasas 10 veces, 10 veces pagas"

Por su parte, diversos conductores expresaron su miedo ante la constante inseguridad. Decidieron no revelar sus identidades ante posibles represalias/Composición LR

El gerente de la empresa Translima se ha pronunciado para denunciar una alarmante situación que afecta a los conductores que transitan por ciertas áreas de la ciudad. Según su testimonio, los extorsionadores han comenzado a cobrar a los choferes por el simple hecho de pasar por estas zonas, creando un clima de miedo y desconfianza entre los trabajadores del volante. “Si al día pasas una vez, una vez; si pasas 10 veces, 10 veces le pagas”, afirmó el gerente, evidenciando la gravedad de la situación.

La extorsión se ha convertido en un problema cotidiano para muchos conductores, quienes se ven obligados a pagar para evitar represalias. No obstante, cada día son más los casos como este que impiden a muchos seguir trabajando. Por ello, exigen a las autoridades correspondientes que se tome medidas efectivas a fin de mitigar este problema.

Extorsionadores cobran cupo por cruzar por determinadas zonas

La denuncia del gerente de Translima no es un caso aislado. En los últimos meses, se ha reportado un aumento significativo de casos de extorsión en diversas zonas de la ciudad. Los conductores, que ya enfrentan el estrés diario del tráfico y las exigencias laborales, ahora deben lidiar con la presión de pagar a extorsionadores para poder trabajar con tranquilidad. Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio de transporte.

“Si no pagas, te amenazan y te chancan”, agregó el gerente, refiriéndose a las agresiones físicas que pueden sufrir aquellos que se niegan a cumplir con las exigencias de los delincuentes. Además, tras los diversos casos por extorsión que enfrentó, el gerente ha dejado de creer en las autoridad. Debido a ello, él se mantiene armado como una medida de seguridad, la cual podría salvar su vida.

"Yo tengo mi esto (arma) sino no puedo salir a la calle. Toda la vida ando armado yo. Ya me han puesto a mí, es peligroso. Hasta ser peluquero es peligroso ahora", sostuvo el gerente, quien también se mostró preocupado por la creciente inseguridad que afecta al país. Ante ello, muchos transportistas han dado testimonio de lo sucedido, pero no quieren revelar sus identidades por temor a una posible represalia en su contra. El hecho genera incertidumbre entre el gremio mientras exigen al Gobierno actual que se tome medidas efectivas para dar una lucha frontal contra uno de los principales problemas del país: la criminalidad.

