¿Habrá transporte público el 7 de diciembre? Esto se sabe de las próximas movilizaciones masivas en Lima y Callao

En medio de la creciente ola de inseguridad en nuestro país y por los constantes atentados contra la ciudadanía peruana, un grupo de transportistas decidió convocar una movilización masiva para este sábado 7 de diciembre como medida para mitigar esta problemática. En ese sentido, exigirán al Gobierno actual que tome acción frente a los numerosos casos de extorsión y crimen organizado.

Walter Carrera y Julio Campos, dirigentes del gremio de transportistas, resaltaron que participarán en esta movilización en defensa de la vida. "Nos sumamos en contra del Congreso que no quiere derogar las leyes que propician el crimen organizado", acotó Campos.

¿Habrá paro de transportistas este 7 de diciembre?

La decisión de movilizarse surge tras un reciente atentado contra un bus de la empresa El Rápido, que dejó una persona muerta y otra herida. Walter Carrera, representante de los colectiveros, ha manifestado que la falta de acción del Gobierno y el incremento de la violencia son las principales razones detrás de esta convocatoria para marchar hacia el Congreso.

En tanto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza de Transportistas, sostuvo que la delincuencia no ha disminuido a pesar del estado de emergencia. En ese sentido, resaltó que los homicidios y atentados han aumentado pese a la medida que ha tomado el Gobierno del Perú. Además, aclaró que para este mes adoptarán una nueva estrategia, pues descartarán un paro nacional. Por ello, realizarán movilizaciones hacia el Congreso de la República a fin de que sus reclamos sean escuchados.

¿Qué gremios se sumarán a las manifestaciones?

David Mujica, abogado con especialización en transporte público, afirmó que el sector formal no se sumará a la movilización. El especialista destacó que su representación abarca rutas regulares que cuentan con la debida autorización oficial, y subrayó que no tienen planes de involucrarse en paralizaciones o manifestaciones en Lima Metropolitana para estas próximas fechas. En otras palabras, el transporte público formal no se vería afectado durante las manifestaciones del 7 de diciembre.

“El sector que yo represento es el sector de transporte formal, el sector de transporte público formal de rutas regulares, ya de rutas que tienen una autorización y son totalmente formales. Ellos definitivamente no tienen intención de paralización ni ninguna movilización, pero hay un sector, sí, que yo tengo entendido que está hasta cierto punto politizando todas estas cuestiones”.

En contra del estado de emergencia en 14 distritos

Por otro lado, los dirigentes de transportistas han calificado el estado de emergencia como "una medida populista" que ha tenido escaso impacto en la lucha contra la delincuencia en el país. En este contexto, manifestaron su oposición a la extensión de esta medida por 45 días adicionales, argumentando que carece de una estrategia efectiva para abordar el problema de la inseguridad.

“Este Gobierno tiene un ministro del Interior (Juan José Santiváñez) que no ve la realidad. Les cuesta aceptar que han fracasado en su intento de frenar las extorsiones y asesinatos”, afirmó Julio Campos durante una reciente entrevista para La República.