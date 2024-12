En el distrito de Surco, una mujer enfrenta una angustiante situación tras ser víctima de un robo y extorsión. Según su denuncia, una desconocida ingresó a su hogar y se llevó a su gato, un pequeño felino de apenas tres meses. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la intrusa sustrajo al animal sin complicaciones.

En ese marco, la dueña del gato posteriormente distribuyó varias fotografías del felino en la zona, pero las imágenes fueron retiradas de manera inexplicable poco después de su colocación. A raíz de este incidente, la mujer comenzó a recibir llamadas constantes de los delincuentes, quienes le exigen la suma de 5.000 soles a cambio de la liberación de su mascota, amenazando con asesinar al animal si no se realiza el pago.

Asimismo, la víctima del robo de su mascota reveló la imagen de la implicada, quien se la llevó, y descubrió su identidad con la ayuda de las cámaras de seguridad. Posteriormente, difundió la imagen para que, ante cualquier sospecha o rastro de esta persona, pueda ser alertada y logre recuperar a su gato.

Sospechosa del robo del gato en Surco. Foto: Captura.

"Amiga yo tengo a tu gato, mira si tú quieres tu gato junta 5 mil soles, yo mañana te voy a llamar para decirte donde me vas a dar los 5 mil soles y si no me das mañana yo te voy a mandar un pedacito de gato en una bolsa, así que junta, si no me pagas te le entrego muerto", fueron las palabras del captor.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar 4118000, opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

