En medio de la creciente ola de crímenes que aqueja al Perú, los dirigentes de la Alianza Nacional de Transportistas anunciaron que volverán a realizar manifestaciones en Lima y Callao para este próximo 7 de diciembre. En conversación con La República, Walter Carrera, Julio Campos y Edgar Luis Vitor revelaron detalles sobre las medidas que tomarán para exigir al Gobierno una lucha frontal contra el sicariato, extorsión y crimen organizado.

En la misma línea, argumentaron que el estado de emergencia fue "una medida populista" y expresaron su rechazo frente a la postura del Gobierno. Además, señalaron que esta forma de combatir la delincuencia carece de estrategia, la cual poco o nada ha hecho para mitigar la problemática.

PUEDES VER: Transportistas rechazan ampliación del estado de emergencia en 14 distritos

Anuncian movilizaciones en Lima y Callao para el 7 de diciembre

Los dirigentes de la Alianza Nacional de Transportistas, Walter Carrera, Julio Campos y Edgar Luis Vitor expresaron su rechazo frente a la postura que ha tomado el Gobierno de Dina Boluarte con respecto a la lucha contra la extorsión, sicariato y crimen organizado. En ese sentido, anunciaron que las movilizaciones empezarán el próximo 7 de diciembre en Lima y Callao.

Inicialmente, las manifestaciones de realizarán en Lima Metropolitana y Callao a fin de exigir al Gobierno medidas efectivas para combatir la delincuencia. Foto: Composición LR

"Nuestra plataforma de lucha se mantiene firme porque realmente seguimos siendo asesinados, extorsionados, no solamente por sicarios de la calle, sino por el mismo gobierno que realmente no quiere derogar estas leyes procrímenes", acotó Julio Campos durante la entrevista.

"Y de igual manera, hoy nuestro país vive en una inseguridad total. Es por eso que hemos ratificado y hemos consensuado que el 7 de diciembre nos vamos a una movilización de Lima Metropolitana y Callao. Puede ser a nivel nacional", acotó el dirigente en conversación con La República.

Además, Julio Campos señaló que la propuesta de realizar manifestaciones en defensa de la vida para este 7 de diciembre ha sido respaldada por diversos gremios. Ante ello, luego de debatirlo, se tomó dicha decisión y se espera que las protestas abarquen las vías principales de Lima Metropolitana y Callao.

Se está evaluando realizar un paro nacional para la quincena de enero como fecha tentativa. Foto: LR

En tanto, Walter Carrera apoyó las declaraciones de Julio Campos y dejó en claro que las manifestaciones solo serán en Lima y Callao inicialmente, pues se está evaluando llevar a cabo un paro nacional durante la quincena de enero del 2025 si sus reclamos no son escuchados. "Dina no tiene ningún planteamiento y ha demostrado toda incapacidad para gobernar nuestro país. Es por eso que salimos el día 7 en defensa el estado de derecho democrático y vamos a respetar nuestra plataforma de lucha", señaló.

Rechazan la ampliación del estado de emergencia en 14 distritos

Además, los dirigentes de la Alianza Nacional de Transportistas consideran que el estado de emergencia fue "una medida populista", la cual poco o nada ha hecho por enfrentar la delincuencia en nuestro país. En ese sentido, expresaron su rechazo contra la ampliación por 45 días más de esta medida, ya que argumentan que no tiene una estrategia.

Walter Carrera, Julio Campos y Edgar Luis Vitor rechazan la ampliación del estado de emergencia.

“Este Gobierno tiene un ministro del Interior (Juan José Santiváñez) que no ve la realidad. Les cuesta aceptar que han fracasado en su intento de frenar las extorsiones y asesinatos”, afirmó Julio Campos tras enfatizar que, pese a la medida, los asesinatos han continuado.

¿Qué gremios se sumarán a las movilizaciones de este 7 de diciembre?

En tanto, los dirigentes de transportistas no revelaron mayores detalles sobre los gremios que se sumarán a las manifestaciones planificadas para este 7 de diciembre. No obstante, señalaron que en el transcurso de la semana se conocerá las rutas que tomarán y los puntos de concentración para las protestas contra el sicariato y crimen organizado.

Si los reclamos no son escuchados por el Gobierno, advierten un paro nacional para la quincena de enero. Foto: LR.

Por otro lado, revelaron que para el Paro Nacional, que tiene como fecha tentativa el 15 de enero, sí contarán con el apoyo total de todos los gremios, si en caso sus reclamos no son escuchados durante las movilizaciones de diciembre. "Sí han estado todos en general, pero nosotros no queremos adelantar hasta que ellos tengan ese compromiso para el día siete de diciembre (...) Si es que no somos escuchados como hasta la actualidad, nosotros tenemos una nueva jornada que, posiblemente, sea para el día 14 o 15 de enero, donde sí vamos a estar a nivel nacional con todos los gremios", señalaron.