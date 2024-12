Declararán en emergencia a La Victoria y a todo el Callao

Ante el aumento de las extorsiones, los asesinatos y robos, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que se declarará el estado de emergencia en todo el Callao y La Victoría, con un enfoque especial en Gamarra, para garantizar la seguridad de la actividad comercial. Sin embargo, esta medida ha generado opiniones divididas entre los empresarios y comerciantes del emporio comercial. Algunos la solicitaban; mientras que otros la rechazaban porque no logra frenar la criminalidad.

Por la tarde, acompañado de un grupo de empresarios de Gamarra, Santiváñez indicó que con esta declaratoria se busca la presencia de las Fuerzas Armadas en distintas zonas del distrito para “que las actividades económicas puedan desarrollarse”.

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó que la medida la venían solicitando desde hace meses, al igual que el alcalde de La Victoria, Rubén Cano.

“Apenas nos quedan 20 días para finalizar el año y esta es la última esperanza de miles de emprendedores de poder realizar sus ventas. Aunque lo más importante es garantizar la seguridad del medio millón de peruanos que llegan al día”, dijo.

Sin embargo, Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, afirmó a La República que el estado de emergencia en La Victoria no será efectivo, debido a que para combatir a las bandas criminales es necesario tener a policías especializados y no a las Fuerzas Armadas en las calles. “Nosotros contratamos nuestra propia seguridad. Ahora me pregunto: ¿De dónde saldrán más efectivos si no se abastecen? No contamos con suficientes policías. Gamarra, con o sin estado de emergencia, sigue enfrentando extorsiones”, cuestionó.

Asimismo, sostuvo que los dirigentes que estuvieron ayer junto al titular del Interior no los representan, ya que, según argumenta, ellos defienden otros intereses. “Tengo 25 años trabajando en Gamarra y siempre he visto delincuencia en esta zona. Lamentablemente, el ministro está mal asesorado”, mencionó.

Emergencia en La Libertad

Sobre el tema, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que los estados de emergencia no tienen ningún impacto en la extorsión y el sicariato. Resaltó que se necesita un equipo de inteligencia que logre detener a los cabecillas de las bandas criminales. “Es una respuesta política y simbólica”.

Finalmente, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció ayer que se prorrogó el estado de emergencia en las provincias liberteñas de Virú, Trujillo y Pataz por 30 días más.